Lietuvos prekybos deficitas rugpjūtį siekė 269 mln. eurų: vardija pagrindines priežastis

Lietuviškos kilmės prekių per paskutinį šių metų vasaros mėnesį buvo eksportuota už 2,08 mlrd. eurų.
Per mėnesį (palyginti su 2025 m. liepa) eksportas padidėjo 2,7 proc., importas sumažėjo 15,3 proc.
Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs javų (5,7 k.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (5,3 k.), mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (10,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (17,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (26,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (27,6 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,5 proc., importas sumažėjo 15,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – 6,7 proc.
Vardija, dėl ko mažėjo eksportas
Per metus, šių metų rugpjūtį lyginant su tuo pat mėnesiu pernai, eksportas sumažėjo 4,9 proc., importas – 6,8 proc.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs plastikų ir jų gaminių (17,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (16,8 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (23,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,7 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 5,6 proc., importas – 3,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 5,5 proc., be mineralinių produktų – 5,7 proc.
2025 m. sausio–rugpjūčio mėn. daugiausia eksportuota į Latviją (12,4 proc.), Lenkiją (10,4 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,9 proc.)
Per šiuos metus daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,5 proc.).
Daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,3 proc.)
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.)