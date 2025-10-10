Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos prekybos deficitas rugpjūtį siekė 269 mln. eurų: vardija pagrindines priežastis

2025-10-10 10:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 10:10

2025 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 3,01 mlrd. eurų, importuota už 3,28 mlrd. eurų, o tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 269,1 mln. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vilkikai, tranzitas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

2025 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 3,01 mlrd. eurų, importuota už 3,28 mlrd. eurų, o tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 269,1 mln. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

REKLAMA
0

Lietuviškos kilmės prekių per paskutinį šių metų vasaros mėnesį buvo eksportuota už 2,08 mlrd. eurų.

Per mėnesį (palyginti su 2025 m. liepa) eksportas padidėjo 2,7 proc., importas sumažėjo 15,3 proc. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs javų (5,7 k.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (5,3 k.), mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (10,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (17,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (26,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (27,6 proc.) importas.

REKLAMA
REKLAMA

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,5 proc., importas sumažėjo 15,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – 6,7 proc.

REKLAMA

Vardija, dėl ko mažėjo eksportas

Per metus, šių metų rugpjūtį lyginant su tuo pat mėnesiu pernai, eksportas sumažėjo 4,9 proc., importas – 6,8 proc.

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs plastikų ir jų gaminių (17,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (16,8 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (23,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,7 proc.) importas.

REKLAMA
REKLAMA

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 5,6 proc., importas – 3,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 5,5 proc., be mineralinių produktų – 5,7 proc.

2025 m. sausio–rugpjūčio mėn. daugiausia eksportuota į Latviją (12,4 proc.), Lenkiją (10,4 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,9 proc.)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per šiuos metus daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,5 proc.).

Daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,3 proc.)

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų