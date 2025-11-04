Lietuvos oro uostai ir „Zaha Hadid“ pasirašys Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektavimo sutartį

LTOU teigia, kad tai vienas svarbiausių pasiruošimo etapų naujo terminalo projekte.
Planuojama, kad naujas Vilniaus oro uosto atvykimo terminalas bus atidarytas keleiviams 2028 metų pabaigoje.
Sutarties pasirašymo renginyje dalyvaus susisiekimo ministras Juras Taminskas, Jungtinės karalystės ambasadorė,„Zaha Hadid Architects“ vadovas, Lietuvos oro uostų, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Kaip rašė BNS, tuometinis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis birželį teigė, kad Vilniaus oro uosto terminalas turi keistis, nes „seniai nebeatitinka nei šiandienos poreikių, nei ateities vizijos“.
LTOU vadovas Simonas Bartkus tuo metu pabrėžė, kad „Zaha Hadid“ pasiūlytas sprendimas susieja modernią ateities infrastruktūrą su Lietuvos kultūriniu identitetu.
LTOU projektavimo konkurso nugalėtoją paskelbė šių metų birželį.