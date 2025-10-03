Lietuvoje įregistruojama vis daugiau elektromobilių: keliuose jau dešimtys tūkstančių

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) bei „Regitros“ duomenimis, šių metų rugsėjo 1 d. iš viso buvo įregistruoti 37,7 tūkst. lengvieji elektromobiliai. Iš jų – daugiau nei 20 tūkst. grynųjų elektromobilių ir 17,6 tūkst. įkraunamų hibridų.
Nuo šių metų pradžios Lietuvoje buvo įregistruoti beveik 9,5 tūkst. elektromobilių, o per 12 mėnesių elektromobilių skaičius parke padidėjo daugiau nei 13 tūkst.
Toks kasmet augantis įregistruojamų automobilių skaičius – didelis proveržis Lietuvai ekologiškesnio transporto link. Prieš penkerius metus, 2020-aisiais, Lietuvoje buvo įregistruota tik apie 4,4 tūkst. grynųjų elektromobilių ir hibridų.
Nuo to laiko kiekis tik augo. Šiuo metu grynieji elektriniai automobiliai užima daugiau nei 1 proc. viso Lietuvos automobilių parko. Įkraunami hibridai – dar beveik tiek pat.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, šių metų rugpjūtį elektromobiliai užėmė daugiau nei 17 proc. visos Lietuvos naujų M1 kategorijos transporto priemonių rinkos. Nauji elektromobiliai sudarė beveik 40 proc. visų rugpjūčio mėnesį įregistruotų elektromobilių.
Naudotų automobilių rinkoje rugpjūtį elektromobiliai sudarė 6,6 proc., o didžiausia rinkos dalis atiteko dyzelinu varomiems automobiliams. Jos sudarė beveik 60 proc. visų rugpjūtį įregistruotų naudotų automobilių.
Nors Lietuvoje pastebimi pokyčiai nėra tokie dideli, pasaulyje elektromobiliai populiarėja gana sparčiai.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, 2024-aisiais pasaulyje parduota virš 17 mln. naujų elektromobilių. Tai penktadalis visų pasaulyje parduotų naujų automobilių.
Praeitų metų pabaigoje elektromobilių parkas pasaulyje pasiekė beveik 58 milijonus ir sumažino naftos suvartojimą daugiau nei 1 milijonu barelių.
Dominuojanti pasaulio elektromobilių rinka išlieka Kinija. Praeitais metais elektromobilių pardavimai šioje šalyje išaugo 40 procentų.
Tai smarkiai lėmė pradėta taikyti automobilių keitimo subsidija. Šalyje itin sparčiai auga ir įkraunamų hibridų pardavimai.
Svarbu paminėti, kad Kinija šiuo metu dominuoja pasaulinėje elektromobilių gamyboje. LEA duomenimis, 2024 m. visame pasaulyje buvo pagaminta 17,3 mln. elektromobilių. Daugiau nei 12 mln. iš jų – Kinijoje.
O štai Europoje elektromobilių pardavimai sumažėjo dėl sumažintų ar panaikintų subsidijų bei elektrifikacijos neskatinančių Anglies dioksido standartų.
Straipsnio autorius yra Rokas Andruškevičius, atliekantis praktiką naujienų portale tv3.lt
