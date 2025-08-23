Planuojate pirkti elektromobilį? Parodė, kaip įsirengti įkrovimo stotelę visiškai nuo nulio

Jei kada nors pagalvojote apie elektromobilį, galbūt metas pagalvoti ir apie tai, kur jį krausite. Jeigu norite patogumo, pradėkite nuo įkrovimo namuose.
„Turime įkrovimo stotelę, kuri yra labai kompaktiška, iki 22 kW galios. Ją labai paprasta ir lengva instaliuoti, nes tiek pati stotelė susimontuoja paprastai ir greitai, tiek turi įkrovimo robotą, kaip atskirą detalę“, – pasakoja UAB „Evokas“ direktorius Laimonas Zutkis.
Vis daugiau elektromobilių savininkų supranta, kad patogiausia, krauti transporto priemonę tiesiog savo kieme. Jei turite pakankamai elektros galios ir planuojate turėti elektra varomą automobilį ar hibridą, verta pradėti nuo tinkamos stotelės pasirinkimo.
Išmanūs sprendimai – ne tik patogumui, bet ir saugumui
Modernios stotelės šiandien jau nebe tik „kontaktinis taškas“ tarp tinklo ir automobilio. Tai mini kompiuteriai, kurie geba komunikuoti su jūsų saulės elektrine, reaguoti į tinklo apkrovą, o esant reikalui net derinti įkrovimą prie jūsų elektros įvado galios.
„Šio gamintojo stotelės veikia su dinaminiu galios valdikliu su srovės transformatoriais. Pagrindinė jo funkcija – patikinti, kad esama įvado galia užtikrintų stabilų įkrovimą ir nebūtų viršyta, iš vartotojo pusės nepatogumų, kai jo nėra. Tokiu atveju, bus išmušamas pagrindinis automatas ir neefektyviai vyks įkrovimo procesas“, – aiškina L. Zutkis.
Toks valdiklis gali perduoti informaciją stotelei tiesiogiai iš ESO skydelio, tad papildomi srovės transformatoriai kartais net nereikalingi. Tai reiškia dar paprastesnį ir greitesnį diegimą.
Daugiafunkciškumas tampa naujuoju standartu. Viena stotelė turi daug galimybių.
„Stotelės gali veikti tiek su saulės elektrinėmis, tiek ir be jų. Turi ilgesnius nei įprasta kabelius, lengvai keičiamus komponentus. Ir tai svarbu, nes kai prireiks serviso, keitimo ar garantinio aptarnavimo, viskas bus sprendžiama greitai ir sklandžiai“, – sako ekspertas.
Ir nors skeptikai vis dar ieško pigesnių sprendimų iš globalių platformų, viskas dažniausiai atvirkščiai – funkcionalumo, kokybės ir garantinio aptarnavimo dažnai trūksta.
„Mes nuolat sulaukiame klientų, kurie kreipiasi po nesėkmingų bandymų naudoti neaiškios kilmės stoteles, neturinčias atstovų Lietuvoje. Dažnai tokie sprendimai reiškia papildomas išlaidas, nes įrangą tenka keisti ar taisyti savo lėšomis“, – pastebi Laimonas.
Todėl norvegų patirtis, ilgametis žinių bagažas ir dėmesys dizainui tampa tuo saugumo jausmu, kurio ieško vis daugiau elektromobilių savininkų.
Skandinavijos pavyzdys aiškus – ten nekilnojamojo turto pirkėjai jau domisi, ar būste yra elektromobilių krovimo infrastruktūra, net jei šiuo metu elektromobilio neturi. Lietuva taip pat artėja prie šio etapo.
