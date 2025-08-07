Lietuvoje automobilių vagysčių išaugo 40 proc.: jei turite tokį, vertėtų sunerimti?

Policijos duomenimis, vos per pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje buvo fiksuota 210 lengvųjų automobilių vagysčių – tai net 40 proc. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis teigia, kad ši statistika atsispindi ir draudimo bendrovės veikloje.
„Pastaruoju metu fiksuojame ženkliai išaugusį klientų, kurie kreipiasi dėl pavogtų automobilių, skaičių – vien per pirmąjį šių metų pusmetį tokių atvejų padaugėjo beveik dvigubai. Pastebime, kad dažniausiai vagystės vyksta tankiai apgyvendintose teritorijose ir taikomasi į naujus, brangesnius automobilius su moderniomis apsaugos sistemomis, o tai rodo profesionaliai organizuotų grupuočių veiklą“, – sako A. Žiukelis.
Vagiami naujesni automobiliai
Pasak A. Žiukelio, šiemet fiksuojamas ne tik išaugusių automobilių vagysčių skaičius, bet ir jų pobūdžio pokyčiai.
„Vis daugiau klientų kreipiasi dėl naujesnių ir prabangesnių automobilių vagysčių – vagiami naujesni „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliai. Vagiami automobiliai yra gana nauji ir brangūs, todėl tai ne tas atvejis, kuomet vagišių grobis būna išardomas dalimis ir parduodamas antrinėje naudotų detalių rinkoje“, – teigia BTA Ekspertizių skyriaus vadovas.
Policijos teigimu, 2025 m. vagys taip pat taikosi ne tik į „Toyota“ ir „Lexus“ markės automobilius, bet ir į „Audi“ bei „BMW“. Tarp dažniausiai vagišius viliojančių modelių – „Toyota RAV 4“, „Audi A6“ bei „Lexus RX“.
Nors automobilių vagysčių ištyrimas siekia 43 proc., policija primena, kad itin svarbu ankstyva nusikalstamos veikos identifikacija, tikslių duomenų suteikimas, leidžiantis operatyviai reaguoti į nusikaltimą ir imtis priemonių bei gauti tyrimui reikšmingus duomenis.
Saugokite savo turtą
Nors technologijos tobulėja, o daugelis automobilių jau turi pažangias apsaugos sistemas, elementarios klaidos net ir išmaniausius automobilius paverčia lengvu grobiu.
„Vien apsaugos sistemomis pasikliauti negana, svarbu atkreipti dėmesį ir į savo įpročius. Pavyzdžiui, viena dažniausių klaidų – registracijos liudijimo palikimas automobilyje. Tokia praktika tampa lemtinga, mat turėdamas dokumentą, vagis gali ramiai išvažiuoti net ir sustabdytas pareigūnų, nes jokių įtarimų iš pažiūros nesukelia. Ypač svarbios yra pirmosios valandos po vagystės, kadangi būtent tuo laikotarpiu dažniausiai pavyksta aptikti dar nepaslėptą automobilį. Jei transporto priemonė greitai paslepiama ar išgabenama, jos suradimo tikimybė smarkiai sumažėja“, – tvirtina A. Žiukelis.
Jis priduria, kad taip pat svarbu nepamiršti bendrų saugumo taisyklių – nepalikti automobilio nuošaliose vietose, ypač ilgesniam laikui, pasirūpinti saugiomis aikštelėmis atostogų metu ir niekada nepalikti brangių daiktų automobilyje. Net fotoaparatas ar kompiuteris trumpam sustojus gali tapti išdaužto lango priežastimi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!