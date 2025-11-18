 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva – tarp investicijų skatinimo reitingo lyderių

2025-11-18 10:54 / šaltinis: BNS
2025-11-18 10:54

Lietuva užėmė penktąją eilutę nepriklausomos konsultacijų kompanijos „Reinvantage“ sudarytame „Investicijų skatinimo gido 2025“ valstybių sąraše.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuva užėmė penktąją eilutę nepriklausomos konsultacijų kompanijos „Reinvantage“ sudarytame „Investicijų skatinimo gido 2025“ valstybių sąraše.

REKLAMA
0

Pirmąją šio reitingo eilutę užėmė Latvija, antrąją – Estija.

Aštuntus metus iš eilės „Reinvantage“ rengiamoje apžvalgoje šįkart įvertintos 32 šalys iš Vidurio, Rytų ir Pietų Europos, taip pat Rytų Viduržemio jūros regiono ir Vidurio Azijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vertinimų metodika susideda iš penkių kategorijų balų, kurių kiekviena vertinama pagal poveikį. Tai – informacijos tikslumas (30 balų), parama ir bendruomenės stiprinimas (25 balai), internetinis matomumas ir naudojimo paprastumas (20 balų), inovacijos ir kūrybiškumas (15 balų), reagavimas į dabartinius pokyčius (10 balų).

Lietuva surinko 62,33 balo iš 100 galimų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų