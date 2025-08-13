Lietuva perka tankus „Leopard“: skyrė 461 mln. eurų avansiniam mokėjimui

Trečiadienį patvirtintame Ministrų kabineto nutarime teigiama, kad papildomos valstybės vardu pasiskolintos lėšos skiriamos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) prašymu. Pastaroji šių metų III ketvirtį turi atlikti avansinį mokėjimą – 461,1 mln. eurų.
Nurodoma, kad rengiant 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą lėšų tam nebuvo suplanuota, nes nebuvo galimybių iš anksto tiksliai numatyti, koks bus konkretus jų poreikis, siekiant spartinti ir ankstinti prioritetinių gynybos projektų įgyvendinimą.
Apie tai, jog Lietuva šiais metais ketina sumokėti avansą už 44 įsigyjamus tankus „Leopard“ krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė sausio mėnesį. Pasak jos, avansinis mokėjimas leis suformuoti kariuomenės tankų batalioną greičiau – dar iki 2030 m.
Sutartį dėl vokiškų tankų „Leopard 2“ ministrė pasirašė pernai metų pabaigoje. Tuomet politikė pažymėjo, jog, padidinus gynybos finansavimą, tariamasi dėl ankstesnės technikos pristatymo datos.
Ministrė: tariamės su „Leopard“ gamintojais dėl užsakytų tankų surinkimo Lietuvoje
Vokiškus tankus „Leopard“ perkanti Lietuva su gamintojais tariasi, kad ši kovos technika būtų surenkama šalyje, bendradarbiaujant su vietos verslu.
„Artimiausiomis savaitėmis atvyksta tankų gamintojai derinti detalių dėl tankų surinkimo Lietuvoje. Tai yra labai pozityvus dalykas, nes tai reiškia, kad nemaža dalis tos vertės bus kuriama ir Lietuvoje“, – interviu BNS sakė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
D. Šakalienė nedetalizavo, kas galėtų surinkinėti tankus Lietuvoje.
„Yra tam tikri pradiniai variantai, taip pat ir bendros Vokietijos ir Lietuvos įmonės, kurios galėtų nemažą dalį atlikti darbų. Bet atvykus gamintojui derėsimės, kaip galima būtų surinkimą įgyvendinti tokiu būdu, kuris tiek padėtų užtikrinti tankų gavimą laiku, tiek kaip įmanoma didesnę vertės dalį galėtų palikti Lietuvoje“, – sakė ji.
