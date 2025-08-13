Vyriausybė spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų „Leopard“ tankų įsigijimui

Tokį siūlymą teikia Finansų ministerija, atsižvelgdama į Krašto apsaugos ministerijos liepą pateiktą prašymą. Anot pastarosios, Lietuva trečiąjį šių metų ketvirtį turi atlikti 461 mln. eurų avansinį mokėjimą už beveik pusšimtį perkamų tankų.
Finansų ministerijos teigimu, skirti papildomas lėšas gynybai leidžia dar pernai 800 mln. eurų padidintas skolinimosi limitas.
Kaip rašė BNS, Lietuva iki 2034-ųjų iš viso ketina įsigyti 44 „Leopard“ tankus, dalis jų šalį turėtų pasiekti 2029-aisiais.
Šiemet balandį Ministrų kabinetas jau skyrė beveik 190 mln. eurų avansiniams mokėjimams už papildomas pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS.
Lietuva per šiuos metus gynybai planuoja skirti kiek daugiau nei 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o kitąmet – 5,25 procento.
