Lietuva iš trečiojo Baltijos inovacijų fondo tikisi bent 100 mln. eurų investicijų

Tikimasi, kad į Lietuvos įmones fondas investuos ne mažiau kaip 100 mln. eurų – dukart daugiau už šalies įnašą, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skirianti fondui 50 mln. eurų – dukart daugiau nei ankstesniais metais.
Planuojama, kad EIF į fondą investuos iki 75 mln. eurų, o kartu su privačiu kapitalu investicijų suma į regiono įmones, tikėtina, viršys 950 mln. eurų.
Laikinasis ministras Lukas Savickas sako, jog šalies įmonėms atsiras daugiau galimybių plėsti gamybą, kurti naujus produktus, investuoti į technologijas ir pritraukti talentų.
„BIF3 investicijos galės iš esmės sustiprinti mūsų inovacijų ekosistemą, paskatinti naujų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti, kad Lietuvos verslas drąsiau konkuruotų tarptautinėje rinkoje“, – pranešime sakė L. Savickas.
Investicijos bus skirtos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms bei vidutinės kapitalizacijos Baltijos regiono įmonėms, turinčioms didelį augimo potencialą (iki 3 tūkst. darbuotojų).
BIF3 yra bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir EIF projektas, skirtas įmonių plėtrai bei inovacijoms skatinti per rizikos kapitalo investicijas.
Lietuvos įnašas į pirmąjį ir antrąjį BIF siekė po 26 mln. eurų, o investicijos šalyje viršijo 236 mln. eurų ir ši suma ateity dar didės, rašoma pranešime.
