  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva iš trečiojo Baltijos inovacijų fondo tikisi bent 100 mln. eurų investicijų

2025-09-23 14:22 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:22

 Lietuva dalyvaus trečiajame maždaug 150 mln. eurų dydžio Baltijos inovacijų fonde (BIF3) – jos steigimo sutartį Baltijos šalys šiuo metu derina kartu su Europos investicijų fondu (EIF).

Lukas Savickas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

 Lietuva dalyvaus trečiajame maždaug 150 mln. eurų dydžio Baltijos inovacijų fonde (BIF3) – jos steigimo sutartį Baltijos šalys šiuo metu derina kartu su Europos investicijų fondu (EIF).

0

Tikimasi, kad į Lietuvos įmones fondas investuos ne mažiau kaip 100 mln. eurų – dukart daugiau už šalies įnašą, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skirianti fondui 50 mln. eurų – dukart daugiau nei ankstesniais metais.    

Planuojama, kad EIF į fondą investuos iki 75 mln. eurų, o kartu su privačiu kapitalu investicijų suma į regiono įmones, tikėtina, viršys 950 mln. eurų. 

Laikinasis ministras Lukas Savickas sako, jog šalies įmonėms atsiras daugiau galimybių plėsti gamybą, kurti naujus produktus, investuoti į technologijas ir pritraukti talentų.

„BIF3 investicijos galės iš esmės sustiprinti mūsų inovacijų ekosistemą, paskatinti naujų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti, kad Lietuvos verslas drąsiau konkuruotų tarptautinėje rinkoje“, – pranešime sakė L. Savickas. 

Investicijos bus skirtos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms bei vidutinės kapitalizacijos Baltijos regiono įmonėms, turinčioms didelį augimo potencialą (iki 3 tūkst. darbuotojų).  

BIF3 yra bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir EIF projektas, skirtas įmonių plėtrai bei inovacijoms skatinti per rizikos kapitalo investicijas. 

Lietuvos įnašas į pirmąjį ir antrąjį BIF siekė po 26 mln. eurų, o investicijos šalyje viršijo 236 mln. eurų ir ši suma ateity dar didės, rašoma pranešime.

