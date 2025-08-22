Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Bus pasirašoma sutartis dėl gynybos inovacijų kūrimo centro „Vytis“ steigimo

2025-08-22 06:51 / šaltinis: BNS
2025-08-22 06:51

Penktadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis dėl gynybos ir saugumo inovacijų kūrimo, testavimo ir sertifikavimo centro „VYTIS“ steigimo. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. stop kadras)

1

„Tai dar vienas žingsnis įtvirtinant Lietuvą, kaip gynybos ir saugumo inovacijų regioninį lyderį“, – rašoma ministerijos pranešime. 

Tikimasi, jog Kaune įsikursiantis centras „VYTIS“ taps strategine erdve, kurioje vyks verslo, mokslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, centre bus kuriamos, testuojamos ir sertifikuojamos gynybos ir saugumo bei dvejopos paskirties technologijos ir produktai.

ELTA primena, kad iniciatyvai „VYTIS“ yra numatytas 300 mln. eurų finansavimas. Tai – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pristatyto ekonomikos transformacijos plano START, skirto stiprinti šalies gynybos pramonės pajėgumus, skatinti inovacijas ir didinti tarptautinį konkurencingumą, dalis. 

