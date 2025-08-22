Bus pasirašoma sutartis dėl gynybos inovacijų kūrimo centro „Vytis“ steigimo

„Tai dar vienas žingsnis įtvirtinant Lietuvą, kaip gynybos ir saugumo inovacijų regioninį lyderį“, – rašoma ministerijos pranešime.
Tikimasi, jog Kaune įsikursiantis centras „VYTIS“ taps strategine erdve, kurioje vyks verslo, mokslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimas.
Pasak ministerijos, centre bus kuriamos, testuojamos ir sertifikuojamos gynybos ir saugumo bei dvejopos paskirties technologijos ir produktai.
ELTA primena, kad iniciatyvai „VYTIS“ yra numatytas 300 mln. eurų finansavimas. Tai – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pristatyto ekonomikos transformacijos plano START, skirto stiprinti šalies gynybos pramonės pajėgumus, skatinti inovacijas ir didinti tarptautinį konkurencingumą, dalis.
