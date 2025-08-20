Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lukas Savickas: siūlymas stabdyti ministerijos pastato renovaciją nesulaukė palaikymo

2025-08-20 13:28 / šaltinis: BNS
2025-08-20 13:28

Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas sako siūlęs stabdyti jo vadovaujamos bei Energetikos ministerijų pastato Gedimino prospekte renovaciją ir taip sutaupyti 18 mln. eurų, tačiau tam nesulaukęs pritarimo.

Lukas Savickas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas sako siūlęs stabdyti jo vadovaujamos bei Energetikos ministerijų pastato Gedimino prospekte renovaciją ir taip sutaupyti 18 mln. eurų, tačiau tam nesulaukęs pritarimo.

REKLAMA
0

„Ministrui (finansų ministrui Rimantui Šadžiui – BNS) ir tuometiniam premjerui (Gintautui Paluckui – BNS) esu pasakęs, kad vienas akivaizdžių sprendimų, nuo ko galėtume pradėti – stabdyti Ekonomikos ir Energetikos ministerijos pastato renovaciją, kas siektų 18 mln. eurų, tačiau buvo priimtas sprendimas, kad tai nėra tinkamas pasiūlymas“, – žurnalistams trečiadienį sakė L. Savickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis komentavo klausimą, kokias taupymo priemones pasiūlė ministerija, R. Šadžiui iškėlus tikslą 2026 metais ministerijoms sutaupyti iš viso 137 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

L. Savickas neįvardijo konkrečios galimos sutaupymų sumos, tačiau teigė, kad ji nėra „tokio lygio, koks siūlomas Finansų ministerijos“. 

REKLAMA

„Milijonų klausimas“, – pridūrė jis. 

R. Šadžius anksčiau teigė, kad tikslas nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas išlieka, tačiau jis pripažino, kad ne visos institucijos į tokią iniciatyvą žiūri pozityviai.

Ministras gegužę teigė, jog išanalizavus ministerijų informaciją apie galimus sutaupymus paaiškėjo, kad jų suma siektų tik apie 38 mln. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Kandidatė į premjerus Inga Ruginienė interviu BNS rugpjūčio pradžioje sakė, kad ministerijos jau pateikė pirminę savo biudžetų viziją, kuri „atrodo neblogai, nes tam tikrų sutaupymo eilučių yra“, ministerijos įvykdė tai, ko finansų ministras prašė. 

BNS anksčiau rašė, kad Finansų ministerija pasiūlė Vyriausybei įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.

Autorė Erika Alonderytė-Kazlauskė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų