Lukas Savickas: siūlymas stabdyti ministerijos pastato renovaciją nesulaukė palaikymo

„Ministrui (finansų ministrui Rimantui Šadžiui – BNS) ir tuometiniam premjerui (Gintautui Paluckui – BNS) esu pasakęs, kad vienas akivaizdžių sprendimų, nuo ko galėtume pradėti – stabdyti Ekonomikos ir Energetikos ministerijos pastato renovaciją, kas siektų 18 mln. eurų, tačiau buvo priimtas sprendimas, kad tai nėra tinkamas pasiūlymas“, – žurnalistams trečiadienį sakė L. Savickas.
Taip jis komentavo klausimą, kokias taupymo priemones pasiūlė ministerija, R. Šadžiui iškėlus tikslą 2026 metais ministerijoms sutaupyti iš viso 137 mln. eurų.
L. Savickas neįvardijo konkrečios galimos sutaupymų sumos, tačiau teigė, kad ji nėra „tokio lygio, koks siūlomas Finansų ministerijos“.
„Milijonų klausimas“, – pridūrė jis.
R. Šadžius anksčiau teigė, kad tikslas nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas išlieka, tačiau jis pripažino, kad ne visos institucijos į tokią iniciatyvą žiūri pozityviai.
Ministras gegužę teigė, jog išanalizavus ministerijų informaciją apie galimus sutaupymus paaiškėjo, kad jų suma siektų tik apie 38 mln. eurų.
Kandidatė į premjerus Inga Ruginienė interviu BNS rugpjūčio pradžioje sakė, kad ministerijos jau pateikė pirminę savo biudžetų viziją, kuri „atrodo neblogai, nes tam tikrų sutaupymo eilučių yra“, ministerijos įvykdė tai, ko finansų ministras prašė.
BNS anksčiau rašė, kad Finansų ministerija pasiūlė Vyriausybei įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.
Autorė Erika Alonderytė-Kazlauskė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!