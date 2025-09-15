Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ turės naują vadovą Baltijos šalyse: Urbanskį keičia Dokozičius

2025-09-15 16:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 16:22

Lidl“ bendrovėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vadovavęs Maciejus Urbanskis spalio pabaigoje paliks šias pareigas, o nuo lapkričio 1 d. jas pradės eiti Marinas Dokozičius, skelbia prekybos tinklas.

Lidl“ bendrovėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vadovavęs Maciejus Urbanskis spalio pabaigoje paliks šias pareigas, o nuo lapkričio 1 d. jas pradės eiti Marinas Dokozičius, skelbia prekybos tinklas.

0

Kaip rašoma pranešime spaudai, M. Dokozičius yra sukaupęs beveik 20 metų patirtį „Lidl“, vadovavo šio prekybos tinklo bendrovėms Kroatijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje. M. Dokozičius savo karjerą „Lidl“ pradėjo 2002 m. Vokietijoje, dirbo regiono pardavimų vadovu, vėliau įmonių grupės Pirkimų tarnyboje.

Po to karjerą tęsė Kroatijoje, daugiau nei 4 metus vadovavo šioje šalyje veikiančiai „Lidl“ bendrovei. Nuo 2013 iki 2015 m. vadovavo „Lidl“ bendrovei Portugalijoje, vėliau, iki 2018 metų, buvo „Lidl“ prekybos tinklo Vokietijoje vadovu.

Rugsėjo pabaigoje „Lidl“ bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Operacijų vadovas ir valdybos narys Konradas Zukiewiczius sugrįš į Lenkiją, kur tęs savo karjerą šioje šalyje veikiančioje „Lidl“ bendrovėje. O nuo spalio 1 d. Operatyvinės veiklos tarnybos vadovu ir valdybos nariu Baltijos šalyse taps iki šiol „Lidl“ Lenkijoje dirbęs Januszas Wlodarczykas.

„Lidl“ Lietuvoje šiuo metu dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų, šalyje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.

