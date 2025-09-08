Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ ieško darbuotojų naujai parduotuvei Vilniuje: kokią algą siūlo prie vaisių ir kavos?

2025-09-08 10:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 10:52

Vokiečių prekybos tinklas naują parduotuvę planuoja atidaryti Visorių mikrorajone, mokslininkų gatvėje.

Lidl ieško darbuotojų

Vokiečių prekybos tinklas naują parduotuvę planuoja atidaryti Visorių mikrorajone, mokslininkų gatvėje.

0

Ieškomiems darbuotojams prekybos tinklas nekelia jokių patirties reikalavimų.

Bendrovė darbo pobūdį įvardija taip: prekių iškrovimas į lentynas; klientų aptarnavimas kasoje; tvarkos parduotuvėje palaikymas; maisto prekių šviežumo ir kokybės užtikrinimas.

Darbo skelbime nurodoma, kad siūlomą darbą galima dirbti pamainomis nuo 6:00 iki 15:00 val. ir nuo 14:00 iki 23:30 val.

Kandidatams tereikia mokėti lietuviškai ir būti pasiruošus intensyviam fiziniam darbui.

Siūlomas atlyginimas – nuo 1225 iki 1990 (suma „iki“ esą apima priedus ir papildomą darbo užmokesčio dalį).

Atskaičius mokesčius į rankas tokia alga būtų nuo 872 eurų iki 1260 eurų per mėnesį.

Skelbime „Lidl“, be kita ko, siūlo minutės tikslumu apskaičiuojamą ir apmokamą darbo laiką ir viršvalandžius; privatų sveikatos draudimą ir profilaktines sveikatos priemones; šventes, konkursus ir komandos stiprinimo renginius; dovanas darbuotojams ir jų vaikams; vaisius, kavą, arbatą.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.

