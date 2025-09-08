„Lidl“ ieško darbuotojų naujai parduotuvei Vilniuje: kokią algą siūlo prie vaisių ir kavos?

Ieškomiems darbuotojams prekybos tinklas nekelia jokių patirties reikalavimų.
Bendrovė darbo pobūdį įvardija taip: prekių iškrovimas į lentynas; klientų aptarnavimas kasoje; tvarkos parduotuvėje palaikymas; maisto prekių šviežumo ir kokybės užtikrinimas.
Darbo skelbime nurodoma, kad siūlomą darbą galima dirbti pamainomis nuo 6:00 iki 15:00 val. ir nuo 14:00 iki 23:30 val.
Kandidatams tereikia mokėti lietuviškai ir būti pasiruošus intensyviam fiziniam darbui.
Siūlomas atlyginimas – nuo 1225 iki 1990 (suma „iki“ esą apima priedus ir papildomą darbo užmokesčio dalį).
Atskaičius mokesčius į rankas tokia alga būtų nuo 872 eurų iki 1260 eurų per mėnesį.
Skelbime „Lidl“, be kita ko, siūlo minutės tikslumu apskaičiuojamą ir apmokamą darbo laiką ir viršvalandžius; privatų sveikatos draudimą ir profilaktines sveikatos priemones; šventes, konkursus ir komandos stiprinimo renginius; dovanas darbuotojams ir jų vaikams; vaisius, kavą, arbatą.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!