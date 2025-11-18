„Lidl“ apsipirksite dar pigiau: su „Lidl Plus“ bus taikomos dvigubai didesnės nuolaidos

Pasiūlymas galioja su „Lidl Plus“ programėle įprastoms procentinėms nuolaidoms. Pavyzdžiui, jeigu įprasta procentinė nuolaida yra 15 proc., su „Lidl Plus“ programėle prekei bus taikoma 30 proc. nuolaida nuo pradinės kainos. Pirkėjų patogumui, visi akcijoje dalyvaujantys produktai parduotuvių lentynose pažymėti specialiais kainolapiais, nurodančiais nuolaidos padidėjimą su „Lidl Plus“.
„Nuolatos siekiame, kad mūsų pirkėjai galėtų sutaupyti dar daugiau apsipirkdami „Lidl“, todėl pristatome „Lidl Plus“ programėlės akciją, kurios metu dvigubiname įprastas nuolaidas daugiau nei šimtui populiarių produktų. Tai yra puiki proga „Lidl Plus“ lojalumo programos nariams pasinaudoti dar didesnėmis nuolaidomis – pavyzdžiui, 15 proc. nuolaida tampa 30 proc. nuolaida, o 25 proc. – net 50 proc. nuolaida. Kviečiame pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir įsitikinti, kad aukšta kokybė gali būti prieinama už dar žemesnę kainą“, – sako „Lidl Lietuva“ ir „Lidl“ bendrovių Latvijoje bei Estijoje Klientų tarnybos vadovas Linas Baltušis.
Su dvigubai didesne nuolaida pirkėjai galės įsigyti tiek maisto, tiek ir buitinės chemijos ar grožio prekių. Pavyzdžiui, su dviguba „Lidl Plus“ nuolaida „Heinz“ pomidorų kečupas kainuos vos 2,59 Eur, persimono vieneto kaina su 50 proc. nuolaida sieks tik 0,49 Eur, „Nixe“ tuną alyvuogių aliejuje bus galima įsigyti tik už 1,59 Eur, „Dulano“ virtą kumpį – už 2,09 Eur, „W5“ tablečių nuo kalkių – už 2,79 Eur ir daugybę kitų kasdienio vartojimo prekių su dar didesne nuolaida.
Besinaudojantiems programėle – dar daugiau privalumų
Visi, besinaudojantys „Lidl Plus“, gali ne tik sutaupyti, bet ir pasinaudoti kitais programėlės privalumais. Kiekvieną savaitę „Lidl Plus“ lojalumo programos narių laukia vis nauji personalizuoti nuolaidų kuponai, veikia speciali aplikacijos funkcija – žaidimas „Trink ir laimėk“, kurio metu galima laimėti papildomas nuolaidas produktams, o „Lidl Pay“ funkcija leidžia patogiai atsiskaityti pridėta bankine kortele.
Naudodamiesi „Lidl Plus“ pirkėjai programėlėje taip pat gali rasti savaitės kainų leidinius, parduotuvių adresus, darbo laikus. Programėlė kuria dar geresnę ir tvaresnę apsipirkimo patirtį mūsų klientams. Pavyzdžiui, po apsipirkimo čia saugomi skaitmeniniai pirkinių kvitai, todėl pirkėjai turi galimybę atsisakyti popierinio kvito spausdinimo. Tai per metus vidutiniškai leidžia popieriaus kiekį, skirtą spausdinti kvitams, sumažinti apie 12 tonų.
Su „Lidl Plus“ taip pat galima pasinaudoti ir partnerių pasiūlymais bei jų teikiamomis nuolaidomis įvairioms prekėms ar paslaugoms. Pavyzdžiui, galima pasinaudoti nuolaidomis kelionėms, degalams, sporto klubo narystei, pramogoms ir t.t. Šiuo metu „Lidl Plus“ programėlėje įvairias nuolaidas siūlo tokie partneriai kaip „Laisvalaikio dovanos“, „Viada“, BENU vaistinė, „LP Express“, „Lemon Gym“, „H2Auto“, „BookitNow“, „Baltos lankos“, „AirGuru“ bei „Tingit“. Atsižvelgiant į klientų poreikius, partnerių ratas ir pasiūlymai yra nuolat atnaujinami ir plečiami.
„Lidl Plus“, skirtą išmaniesiems įrenginiams, galima nemokamai atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“ platformų.
Pasinaudoti „Lidl Plus“ naudomis galima visose „Lidl“ parduotuvėse. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.