  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lenkijos parduotuvėse už tai mokėsite daugiau: štai kas keičiasi

2025-08-31 16:57 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 16:57

Lenkijoje nuo spalio 1 dienos startuos taros užstato sistema, pagal kurią didieji prekybos centrai bus įgalioti priimti tuščius butelius bei skardines ir grąžinti pirkėjams jų sumokėtą užstatą.

Lenkijoje nuo spalio 1 dienos startuos taros užstato sistema, pagal kurią didieji prekybos centrai bus įgalioti priimti tuščius butelius bei skardines ir grąžinti pirkėjams jų sumokėtą užstatą.

5

Apie tai šią savaitę skelbia Lenkijos radijas.

Šia sistema siekiama sumažinti mišrių atliekų kiekį namų ūkiuose bei padidinti perdirbimo apimtis.

Didesnės parduotuvės privalės priimti tuščią gėrimų tarą

Pagal naująją tvarką didesnės nei 200 kv. metrų ploto parduotuvės privalės priimti tuščią gėrimų tarą, o mažesnės parduotuvės rinks užstatą, bet gali nepriimti grąžinamos taros.

Bus galima grąžinti iki trijų litrų talpos plastikinius butelius, iki vieno litro talpos metalines skardines, o nuo kitų metų sausio bus priimami ir iki pusantro litro talpos stikliniai buteliai.

Už plastikinius butelius ir skardines užstatas sieks 0,5 zloto (0,12 euro), o už stiklinius butelius – 1 zlotą (0,23 euro).

Pirkėjai tarą galės grąžinti pasinaudoję taromatais arba atiduodami ją parduotuvių darbuotojams.

