LEA: vienas tiekėjas padidino fiksuotos elektros kainos planų tarifus

Agentūros duomenimis, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos elektros kainos planų 1 kWh kainas didino 0,8–1,5 proc. vienas nepriklausomas tiekėjas.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,260 Eur/kWh iki 0,261 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,250 Eur/kWh iki 0,251 Eur/kWh (dvi laikos zonos).
Tuo metu 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh kainos nepakito ir sudaro 0,257 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,247 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,287 Eur/kWh, arba 8,3 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 0,265 Eur/kWh.