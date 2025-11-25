 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: vienas tiekėjas padidino fiksuotos elektros kainos planų tarifus

2025-11-25 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 13:15

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę  padidėjo 0,3–0,4 proc., o 12 mėn. fiksuotos kainos planų vidutinė kaina nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektros tinklai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę  padidėjo 0,3–0,4 proc., o 12 mėn. fiksuotos kainos planų vidutinė kaina nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

0

Agentūros duomenimis, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos elektros kainos planų 1 kWh kainas didino 0,8–1,5 proc. vienas nepriklausomas tiekėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,260 Eur/kWh iki 0,261 Eur/kWh (viena laiko zona) ir nuo 0,250 Eur/kWh iki 0,251 Eur/kWh (dvi laikos zonos).

Tuo metu 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh kainos nepakito ir sudaro 0,257 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,247 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,287 Eur/kWh, arba 8,3 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 0,265 Eur/kWh.

indeliai.lt

