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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

LEA: spalį Lietuvoje registruota daugiau nei 2,7 tūkst. elektromobilių

2026-11-15 16:45 / šaltinis: ELTA / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / Publikavo:
2026-11-15 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalį Lietuvoje įregistruoti 2 723 lengvieji elektriniai automobiliai – 40,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

„Lietuvos metų automobilis 2027“ elektromobilių testas (nuotr. Organizatorių)

Spalį Lietuvoje įregistruoti 2 723 lengvieji elektriniai automobiliai – 40,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, iš jų 2 671 buvo lengvasis keleivinis elektromobilis: 1 318 grynųjų elektromobilių ir 1 353 įkraunamų hibridinių automobilių. Pastarųjų registracija dešimtą mėnesį iš eilės buvo didesnė nei grynųjų elektromobilių.

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Taip pat spalį įregistruoti 52 lengvieji krovininiai elektromobiliai. Pernai per tą patį mėnesį jų registruota 71.

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Lapkričio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 64 123 keleiviniai lengvieji elektromobiliai ir 1 288 krovininiai lengvieji elektromobiliai.

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Prieš metus Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 42 025 lengvieji elektriniai automobiliai.

Elektromobiliai šiuo metu sudaro 3,37 proc. viso lengvųjų keleivinių automobilių parko, o grynieji elektromobiliai – 1,7 proc. Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektrinių automobilių dalis siekia 1,5 proc.

indeliai.lt

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