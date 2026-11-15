LEA: spalį Lietuvoje registruota daugiau nei 2,7 tūkst. elektromobilių

Agentūros duomenimis, iš jų 2 671 buvo lengvasis keleivinis elektromobilis: 1 318 grynųjų elektromobilių ir 1 353 įkraunamų hibridinių automobilių. Pastarųjų registracija dešimtą mėnesį iš eilės buvo didesnė nei grynųjų elektromobilių.
Taip pat spalį įregistruoti 52 lengvieji krovininiai elektromobiliai. Pernai per tą patį mėnesį jų registruota 71.
Lapkričio 1 dienos duomenimis, Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 64 123 keleiviniai lengvieji elektromobiliai ir 1 288 krovininiai lengvieji elektromobiliai.
Prieš metus Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 42 025 lengvieji elektriniai automobiliai.
Elektromobiliai šiuo metu sudaro 3,37 proc. viso lengvųjų keleivinių automobilių parko, o grynieji elektromobiliai – 1,7 proc. Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektrinių automobilių dalis siekia 1,5 proc.