LB: pirmą pusmetį bankų sektoriaus pelnas buvo 16,7 mln. eurų didesnis nei pernai

Teigiama, kad pokytį lėmė aktyvi „Revolut“ plėtra Europos Sąjungos (ES) šalyse, dėl kurios įmonė uždirbo 2,3 karto didesnį – beveik 103 mln. eurų – pelną.
Pelningai dirbo 17 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai – 2. Nuostolingai dirbę bankai bendrai patyrė 2,3 mln. eurų nuostolį.
Trijų sisteminės svarbos bankų pirmojo metų pusmečio bendras pelnas, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 30,9 mln. (8,3 proc.) – iki 343,9 mln. eurų, devynių mažesnės svarbos bankų bendras pelnas ūgtelėjo 5,5 mln. – iki beveik 7,5 mln. eurų.
Dėl sparčiai augusio turto bankų pelningumo rodikliai toliau mažėjo. Turto grąža per metus sumažėjo ir 2025 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 1,38 proc. (prieš metus – 1,65 proc.) , o nuosavybės grąža – 18,78 proc. (prieš metus – 21,39 proc.)
Efektyvumo rodiklis, rodantis išlaidų ir pajamų santykį, 2025 m. birželio pabaigoje siekė 44,29 proc., per metus jo reikšmė pablogėjo 0,7 proc. punkto.
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos didėjo 284 mln. eurų (50 proc.) – iki 854 mln. eurų.
Tiesa, pašalinus reikšmingą „Revolut“ grupės įtaką, pajamų augimas sudarė 10,4 mln. eurų (7 proc.), toliau didėjo administracinės ir kitos veiklos išlaidos – augo 22,5 mln. eurų (6,6 proc.)
Pirmojo pusmečio pabaigoje bankuose buvo laikoma beveik 68 mlrd. eurų indėlių. Jų skaičius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo beveik 30 proc.
2025 m. antrąjį ketvirtį bankų paskolų portfelis padidėjo beveik 2 mlrd. (6 proc.) ir pasiekė 35 mlrd. eurų, taigi buvo beveik penktadaliu didesnis nei praėjusių metų antrąjį ketvirtį (29,3 mlrd. eurų).
Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 – užsienio bankų filialai. Didžiausias bankų sektoriaus dalyvis „Revolut Holdings Europe“ (aukščiausiu konsolidavimo lygiu) per ketvirtį užimamą rinkos dalį padidino dar 2,7 proc. punkto – iki 33,5 proc.
„Swedbank“ rinkos dalis sudarė 24,7 proc., SEB banko – 18,2 proc., „Artea“ banko (anksčiau Šiaulių bankas) – 6,2 proc.
Užsienio bankų filialų, tarp kurių toliau dominuoja „Luminor“ Lietuvos skyrius, turtas sudarė 14,6 proc. viso bankų sektoriaus turto.