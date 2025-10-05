Laiko lieka nedaug: ragina kreiptis į „Sodrą“, kitaip pinigų negausite

Su tokia situacija susidūrė portalo tv3.lt skaitytoja Rasa (vardas pakeistas), kuri sulaukusi pensijos išvyko gyventi pas dukrą į Norvegiją.
„Dukra su šeima Norvegijoje gyvena jau 7-erius metus, todėl susimatydavome tik per šventes. Kai sulaukiau pensijos, nusprendžiau, kad daugiau laiko noriu praleisti su jais, todėl nusprendžiau persikelti ten gyventi“, – pasakojo moteris.
Rasa dalijasi, kad Norvegijoje išsinuomojo butą ir ramiai gyveno, kol po kiek laiko nebesulaukė pensijos. Iš pradžių moteris pagalvojo, kad išmoka tiesiog vėluoja, tačiau negavusi pensijos du mėnesius ji sunerimo ir kreipėsi į „Sodrą“.
„Niekas nieko nesakė, buvo tyla. Pasirodo, kad kiekvienais metais privalėjau priminti, kad esu gyva, kitaip „Sodra“ nemokės pensijos“, – piktinosi Rasa.
„Sodra“ patvirtino, kad, jei pensininkas į užsienį išvyksta nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., šiemet dar nereikia pateikti jokių dokumentų, o pensija jam bus mokama toliau.
Gyvybės sertifikatą žmogus privalės pateikti nuo kitų metų spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas nuo dar kitų metų sausio 1 d.
Tiesa, šią procedūrą galima įvykdyti nuotoliniu būdu, be būtinybės siųsti dokumentus paštu.
„Sodros“ duomenimis, šių metų rugsėjį pensijų gavėjų, gyvenančių užsienyje, yra apie 17 944.
Visgi svarbu paminėti, kad kai kurie gavėjai gauna pensiją kas 3, 6 ar net 12 mėnesių, todėl gavėjų skaičius kiekvieną mėnesį skiriasi.
Pavyzdžiui, rugpjūtį tokių gavėjų buvo 16 005, liepą – 15 820, o birželį – 17 727.
Patvirtinti galima nuotoliniu būdu
„Sodra“ dalijasi, kad vaizdo pokalbio internetu paslauga gali naudotis užsienyje gyvenantys socialinio draudimo senatvės pensijos, išankstinės senatvės pensijos, negalios, našlių ir našlaičių pensijų gavėjai. Taip pat nukentėjusiųjų asmenų bei I ir II laipsnio valstybinių pensijų gavėjai.
Išmokų gavėjams, norintiems patvirtinti savo tapatybę ir buvimo vietą vaizdo pokalbio internetu metu, būtina iš anksto užsiregistruoti.
Tai padaryti galima paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefonu +370 5 250 0883 ir pasirinkus temą „Pensijos ir šalpos išmokos“.
Registracijos metu klientas yra identifikuojamas pagal kliento identifikavimo kodą (KID), užregistruotą telefono numerį arba asmens kodą.
„Sodra“ dalijasi, kad KID kodą galima gauti dviem būdais: prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros arba apsilankius bet kuriame „Sodros“ skyriuje su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Be to, ši paslauga suteikiama tik tada, kai asmuo turi galiojantį elektroninį paštą. Jis svarbus todėl, kad šiuo kanalu yra siunčiama visa svarbi informacija nuo pat registracijos momento iki vaizdo pokalbio.
Taip pat elektroniniu paštu yra atsiunčiama prisijungimo nuoroda, instrukcija, kaip prisijungti, o prireikus – atšaukti arba pakeisti vaizdo pokalbio internetu laiką.
Paprašys pateikti dokumentus
Nustatytą dieną ir suplanuotu laiku žmogus per unikalią prisijungimo nuorodą turi prisijungti prie vaizdo pokalbio internetu.
Pokalbio metu gyventojas bendraus su „Sodros“ darbuotoju, kuris paprašys pateikti dokumentus, todėl pokalbiui rekomenduojama pasiruošti iš anksto.
Senatvės, netekto darbingumo, našlių bei našlaičių pensijų gavėjai privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsienio valstybės, kurioje jie gyvena, išduotą oficialų dokumentą, įrodantį gyvenamąją vietą toje šalyje.
Tai gali būti tos valstybės išduotas pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas arba pažyma apie gyvenamąją vietą.
Pastarąją gali išduoti vietos institucija, atsakinga už pensijų skyrimą ir mokėjimą (atitinkanti „Sodros“ funkcijas), savivaldybė ar kita valstybinė įstaiga. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną.
Tuo metu asmenims, kurie gauna valstybines nukentėjusiųjų arba I ir II laipsnio pensijas, pakanka pateikti tik galiojantį asmens dokumentą.
Daugiau nieko daryti nereikia
Įvykus vaizdo pokalbiui, kliento nurodytu elektroninio pašto adresu „Sodra“ iš karto atsiunčia laišką apie sėkmingą tapatybės patvirtinimą.
Visgi, jei dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, prasto interneto ryšio, darbuotojui nepavyksta patvirtinti gyventojo tapatybės, klientas bus informuotas apie kitus tapatybės patvirtinimo būdus arba galės vaizdo pokalbiui internetu užsiregistruoti per naujo.
„Sodra“ pabrėžia, kad po vaizdo pokalbio žmogui nieko daryti nebereikia, nes viskuo pasirūpina priskirtas specialistas.
„Sodros“ specialistas užpildo tapatybės patvirtinimo vaizdo pokalbio internetu pažymą, ją užregistruoja ir perduoda atitinkamam „Sodros“ padaliniui.
Po šios pažymos išdavimo, jei vaizdo pokalbio metu buvo pateikti tinkami dokumentai, pensijos mokėjimas būna pratęsiamas iki kitų metų gruodžio 31 d.
Kitąmet pensijos didės
Pensininkai Lietuvoje sudaro maždaug penktadalį gyventojų. Duomenys rodo, kad iš apie 40 proc. jų skursta ar balansuoja ties skurdo riba.
Sunkiau už lietuvius Europos Sąjungoje gyvena tik Latvijos ir Bulgarijos senjorai.
Į tai atsižvelgęs prezidentas Gitanas Nausėda atkreipė dėmesį į „Sodros“ biudžetą, kurio perviršis šiemet sieks iki 300 mln. eurų.
Šalies vadovas siūlo bent penktadalį šios sumos skirti pensijų didinimui, kad kitąmet jos padidėtų daugiau nei dešimtadaliu.
„Šitą skolą žmonėms, kurie atidavė visą savo gyvenimą darbui ne tik savo šeimai bei šaliai, tai šitą skolą mes privalome grąžinti, štai kodėl pasiūlėme „Sodros“ perviršio bent 20 proc. – nustatyti tokias grindis – skirti papildomam indeksavimui“, – komentavo G. Nausėda.
Pensijų didinimo siekia ir nauja premjerė Inga Ruginienė, kuri pabrėžia, kad kitąmet pensijos būtų indeksuojamos sparčiau ir didėtų bent 12 procentų.
„Skaičiuojant pagal naujas prognozes, jei nieko nedarysime, (2026 metais – BNS) yra 8–9 proc. pensijų augimas. Bent jau 12 proc. tikrai turime turėti“, – po koalicijos partijų susitikimo Vyriausybėje žurnalistams antradienį sakė I. Ruginienė.
„Šiuo metu skaičiuojame (kiek kitąmet augtų pensijos – BNS), tikrai greitai pasakysime ir procentus. Dedu visas pastangas, kad indeksavimas būtų intensyvesnis jau nuo 2026 metų“, – pridūrė ji.
Anot premjerės, spartesnis pensijų indeksavimas būtų finansuojamas iš papildomų „Sodros“ pajamų, kurios šiemet galėtų siekti 800–900 mln. eurų.
Seimas po pateikimo yra priėmęs svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam senatvės pensijų indeksavimui.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!