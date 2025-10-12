Kreipiasi į šių sklypų savininkus: vienam gyventojui – 900 eurų už hektarą

Teikiama parama – tai unikali galimybė gyventojams labai tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo. Paramai iš viso skiriama 4 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų. Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui – 900 eurų (su PVM) už 1 hektarą.
Kreiptis dėl paramos kviečiami fiziniai asmenys, esantys ne miško paskirties žemės, kurioje savaime užsisėjo ir sudygo medžiai (savaiminukai), savininkais.
Pagal šiuo metu galiojančias Miškų įstatymo nuostatas, jaunesniais kaip 20 m. savaiminukais apaugusi ne miško žemė gali būti inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą kaip miškas tik žemės savininkui pageidaujant. Medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius bent 20 m. ar didesnis, apaugę plotai apskaitomi mišku aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Gyventojams, norintiems pasinaudoti parama, APVA paruošė atmintinę, kurioje nuosekliai pristatomi visi žingsniai, kuriuos turi atlikti žemės savininkai, norintys sulaukti paramos ir turimą ne miško žemės plotą paversti mišku.
Atlikus atmintinėje nurodytus žingsnius, paraiškos APVIS svetainėje teikiamos tol, kol užteks kvietimui numatytų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 16 d.