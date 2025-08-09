Kreipiasi į gręžinių savininkus: štai kada teks mokėti 15 eurų

Pagal Laikinąjį Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d., rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vardija, ką svarbu padaryti
Pirmasis žingsnis – kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra naudojamas gręžinys. Jei iki sklypo ribos yra nutiesta geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir gyventojas yra sudaręs viešąją sutartį su vandens tiekėju ar nuotekų tvarkytoju, savivaldybė privalo pritarti paraiškai.
Įteisinti galima tik tuos gręžinius, kurie buvo įrengti iki 2022 m. gegužės 1 d.
Jei yra duomenų, kad gręžinys įrengtas po šios datos, arba jei sklype nėra Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, savivaldybė turi teisę nepritarti paraiškai.
Jei dėl naujo gręžinio tame pačiame sklype jau buvo gauta neigiama išvada, paraiška taip pat nebus patvirtinta, o esamą gręžinį reikės likviduoti.
Kaip įteisinti gręžinį
1. Pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą. Paraiškos formą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą.
Paraišką savivaldybei galite pateikti per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreiptis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu).
Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo ar pildymo, jus pakonsultuos savivaldybių darbuotojai. Visų Lietuvos savivaldybių kontaktiniai duomenys skelbiami čia.
2. Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (mokama į VMI sąskaitą pasirenkant tos savivaldybės kodą, kurios savivaldybės teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį). Jei per parą sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų.
3. Duomenis, registruodami gręžinį, LGT galite pateikti patys arba kreiptis į leidimą tirti žemės gelmes turinčią įmonę.
4. Gręžinio savininkas pats gali pateikti duomenis per LGT el. paslaugų sistemą (spauskite čia). Tokiu atveju nereikia pildyti 5 punkte nurodytos deklaracijos.
5. Taip pat dokumentus galima siųsti el. paštu [email protected], per nacionalinę elektroninių siuntų el. pristatymo informacinę sistemą arba paštu. Jei renkatės vieną iš šių būdų, papildomai reikia pateikti užpildytą Žemės gelmių registre neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją. (Deklaracijos formą rasite čia.)
6. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu teiksite duomenis, kartu reikės pateikti:
- savivaldybei pateiktos paraiškos dėl pritarimo naudoti gręžinį kopiją,
- savivaldybės administracijos pritarimo naudoti gręžinį.
- žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (vandenvietės apsaugos zona) 1-ąja juosta,
- dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka.
7. Kai gręžinys bus įregistruotas, gausite pranešimą ir gręžinio pasą. Atsispausdinti įregistruoto gręžinio pasą taip pat galėsite patys.
Kokius duomenis ir dokumentus LGT turi pateikti gyventojas, norintis įteisinti gręžinį, nurodyta ir Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše.
Pradėjus įteisinimo procesą, paraiškų teikimo savivaldybei klausimais gyventojus konsultuoja atsakingi savivaldybių darbuotojai.
Visus gręžinio registravimo dokumentus LGT reikia pateikti vienu metu.
Jeigu jie siunčiami el. paštu, visi dokumentai turi būti prisegti viename laiške.
Gyventojus raginama atidžiai pasitikrinti, ar teisingai nurodytas telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas, kad prireikus LGT darbuotojai galėtų su jumis susisiekti.
