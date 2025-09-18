„Korys“ sankryžose – tarsi medumi pateptas: policija baudas dalijo nesustodama

Kaip skelbta policijos pranešime, policija stebėjo, ar skubantys transporto priemonių vairuotojai vienoje judriausių sostinės gatvių sankirtų nepažeidžia kelio ženklinimo reikalavimų – nesavalaikio įvažiavimo į sankirtą ir sustojimo ant užbrūkšniuoto ploto. Kelių eismo taisyklių 1.32 punkto reikalavimų nesilaikymas – horizontalus ženklinimas „Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje“ žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje.
Nesavalaikis įvažiavimas į sankirtą ir sustojimas ant užbrūkšniuoto geltono ploto, kurį ne vienas vairuotojas praminė „koriu“, pasak policijos, sudaro trikdžius judėti kitiems vairuotojams ir lemia spūsčių susidarymą.
Nustatyti 22 pažeidėjai
Per dvi priemonės valandas Geležinio Vilko ir Ukmergės g. sankirtoje kelių policijos pareigūnai nustatė 22 pažeidėjus – visi jie įvažiavo į važiuojamųjų dalių sankirtą ir sustojo sankryžoje, kai už jos buvo kliūtis, privertusi sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.
Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 str. 2 d. Dar vienas pažeidėjas įkliuvo, kai vairuodamas naudojosi mobiliojo ryšio priemone be laivų rankų įrangos, jam taip pat teks atsakyti pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 str. 3 d.
Tokios priemonės bus vykdomos ir ateityje, todėl policijos pareigūnai tikisi vairuotojų sąmoningumo, pagarbos vieni kitiems. Važiuokite atsargiai, būkite pakantūs ir pagarbūs kelyje!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!