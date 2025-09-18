Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Korys“ sankryžose – tarsi medumi pateptas: policija baudas dalijo nesustodama

2025-09-18 17:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 17:18

Trečiadienį Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai stebėjo sankryžas ir nustatė ne vieną pažeidimą.

Policija fiksuoja pažeidimus sostinėje
5

Trečiadienį Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai stebėjo sankryžas ir nustatė ne vieną pažeidimą.

REKLAMA
0

Kaip skelbta policijos pranešime, policija stebėjo, ar skubantys transporto priemonių vairuotojai vienoje judriausių sostinės gatvių sankirtų nepažeidžia kelio ženklinimo reikalavimų – nesavalaikio įvažiavimo į sankirtą ir sustojimo ant užbrūkšniuoto ploto. Kelių eismo taisyklių 1.32 punkto reikalavimų nesilaikymas – horizontalus ženklinimas „Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje“ žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija fiksuoja pažeidimus sostinėje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija fiksuoja pažeidimus sostinėje

Nesavalaikis įvažiavimas į sankirtą ir sustojimas ant užbrūkšniuoto geltono ploto, kurį ne vienas vairuotojas praminė „koriu“, pasak policijos, sudaro trikdžius judėti kitiems vairuotojams ir lemia spūsčių susidarymą.

REKLAMA
REKLAMA

Nustatyti 22 pažeidėjai

Per dvi priemonės valandas Geležinio Vilko ir Ukmergės g. sankirtoje kelių policijos pareigūnai nustatė 22 pažeidėjus – visi jie įvažiavo į važiuojamųjų dalių sankirtą ir sustojo sankryžoje, kai už jos buvo kliūtis, privertusi sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.

REKLAMA

Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 str. 2 d. Dar vienas pažeidėjas įkliuvo, kai vairuodamas naudojosi mobiliojo ryšio priemone be laivų rankų įrangos, jam taip pat teks atsakyti pagal  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 str. 3 d.

Tokios priemonės bus vykdomos ir ateityje, todėl policijos pareigūnai tikisi vairuotojų sąmoningumo, pagarbos vieni kitiems. Važiuokite atsargiai, būkite pakantūs ir pagarbūs kelyje!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų