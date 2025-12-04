 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti parlamentarų skundą dėl „čekutininkams“ aktualių BK pataisų

2025-12-04 17:18 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 17:18

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį priėmė nagrinėti grupės Seimo narių prašymą įvertinti Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriomis švelninama baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. 

Konstitucinis teismas (Fotobankas)

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį priėmė nagrinėti grupės Seimo narių prašymą įvertinti Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriomis švelninama baudžiamoji atsakomybė už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. 

0

Prašymą KT lapkritį pateikė opozicijai priklausantys parlamentarai bei valdančiųjų „valstiečių“ frakcijos narys Dainius Gaižauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot parlamentarų, daugiausia klausimų kyla dėl to, ar nebuvo pažeista BK pataisų priėmimo tvarka. Pasak pareiškėjų, šios pataisos gali būti naudingos projektą parengusiems Seimo nariams. 

Prašyme KT nurodomi septyni parlamentarai, kurie galėjo turėti asmeninių interesų ginčijamo įstatymo priėmimu, nes už tam tikrus jų veiksmus jiems grėsė, arba galėjo grėsti baudžiamoji atsakomybė, kurią šiuo įstatymo projektu buvo siekiama sušvelninti. 

Kaip teigiama skunde, nepaisydami galimo interesų konflikto, šie Seimo nariai nenusišalino nuo pareigų, susijusių su įstatymo projekto inicijavimu ir jo priėmimu.

Pažymima, kad jeigu pastarieji parlamentarai būtų nusišalinę, ginčijamas įstatymas nebūtų buvęs priimtas dėl kvorumo nebuvimo. 

Be to, tai, kad minėti Seimo nariai patys inicijavo ginčijamą įstatymo projektą ir vėliau dalyvavo jį priimant, o jų balsai nulėmė įstatymo priėmimą, pareiškėjų teigimu, sudaro esminį Seimo statuto ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimą.

ELTA primena, nepaisant aštrios opozicijos kritikos, Seimas spalį atmetė G. Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų“ skandalu susijusioms BK pataisoms. Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.

Tokį parlamentarų sprendimą kritikavo įstatymą vetavęs šalies vadovas. Jis ironizavo – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei, gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.

Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.

Taip pat tokie nusikaltimai perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.

