Seimo opozicija ruošiasi kreiptis į KT dėl „čekiukų“ bylų bausmių švelninimo

Seimo vicepirmininkės liberalės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, jau surinkti ir būtini parlamentarų parašai kreiptis į KT dėl šių pataisų atitikimo Konstitucijai, tik dokumentas dar neišsiųstas.
„Kol kas, mano žiniomis, tas kreipimasis yra Juozo Oleko, Seimo pirmininko, ofise, dabar laukiamas pasirašymas. (...) Seimo pirmininkas dar savo parašu nepatvirtino, bet, manyčiau, kad čia jis pasirinkimo neturi, artimiausiu metu bus bus pasirašytas tas kreipimasis“, – penktadienį Žinių radijui sakė politikė.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, vienu iš kreipimosi į KT pagrindų tapo tai, kad „čekiukų“ bylose figūruojantys parlamentarai balsavo už Baudžiamojo kodekso pataisas.
„Žmonės, kurie patys šioje istorijoje figūruoja, yra pasirašę įstatymo projektą, ir tai teisiškai kvestionuotina situaciją. Tai yra vienas iš aspektų, yra ir kitų“, – teigė Seimo narė.
BNS rašė, kad Seimas rugsėjo 23 dieną priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis metais sumažino bausmes už tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą. Dėl to keičiasi ir pačio nusikaltimo kvalifikacija, jis nebebus laikomas sunkiu, taps apysunkiu.
Pagal priimtas pataisas, tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs, įgaliojimus viršijęs valstybės tarnautojas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, bus baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Iki tol galiojo laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Taip pat nustatyta, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, sulauks baudos arba laisvės atėmimo iki šešerių metų. Anksčiau numatyta bausmė iki septynerių metų.
Teisėsauga įspėjo, kad įsigaliojus minėtiems pakeitimams senaties terminas sutrumpėja trejais metais, galima plačiau naudoti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, o kai kuriais atvejais reikšmingai sutrumpėja laikotarpis, kai asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.
Prezidentas vetavo minėtas pataisas, bet Seimo dauguma veto atmetė.
Prokurorai keturiems Seimo nariams yra pateikę įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo einant savivaldybių tarybų narių pareigas, dar dviem norėjo pateikti, bet Seimas atsisakė panaikinti jų teisinę neliečiamybę. Keletas parlamentarų patraukti atsakomybėn civiline tvarka.
