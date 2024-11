Kodėl verta dirbti „Iki“? Darbuotojų apklausa atskleidė stipriąsias „Iki“ darbo puses

REKLAMA

Pasak „IKI Lietuva“ generalinės direktorės Nijolės Kvietkauskaitės, nuo pat savo veiklos pradžios „Iki“ investuoja į tai, kad darbuotojai galėtų didžiuotis savo darbo vieta ir žinotų, jog yra svarbi komandos dalis bei šalia visada turės palaikančius žmones.

„Iki“ laikosi tvirtos pozicijos, kad patenkinti darbuotojai yra sėkmingo ir inovacijų diegimo tempą diktuojančio verslo pagrindas. Esame vienas didžiausių darbdavių šalyje, ir kad geriau išpildytume tūkstančių kolegų lūkesčius, nuolat ieškome būdų komunikacijai gerinti, procesams tobulinti. Viena iš priemonių – reguliariai atliekamas darbuotojų pasitenkinimo tyrimus. Šiemet be kita ko džiugina, kad sulaukėme rekordinio įsitraukimo – net 90 proc. mūsų komandos narių išsakė savo nuomonę. Šis rezultatas tik patvirtina, kad komandiškumas ir bendras tikslo siekimas yra vienos iš didžiausių „Iki“ stiprybių – darbuotojams rūpi jų darbo aplinka, o mes įsiklausome į jų nuomonę“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Darbuotojai vertina ir komunikaciją, ir darbo lankstumą

Tyrimo rezultatai parodė, kad „Iki“ darbuotojai ypač vertina kiekvienam užtikrinamas darbo priemones, vadovų komunikaciją ir bendradarbiavimo su komanda kultūrą. Šiuos aspektus teigiamai įvertino net daugiau nei 8 iš 10 apklaustųjų.

Tokį rezultatą pasiekti padėjo plati pasitelktų priemonių įvairovė, sako Monika Milė, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė. Sklandesnę komunikaciją užtikrina reguliarūs įvairaus masto susitikimai, efektyvesnis naujokų įliejimas į komandą, visiems kolegoms prieinama patogi MELP programėlė su čia ir dabar skelbiamomis naujienomis.

Pasak M. Milės, daugiausiai kolegų dirba prekyboje, tad ten ir bene akivaizdžiausi darbo priemonių pagerinimo pokyčiai pastaraisiais metais. Elektroniniai kainolapiai suteikė galimybę atlikti didesnės vertės darbus, kartono presai sumažino krūvį darbuotojams, dar efektyviau galima planuoti pamainų laiką ir skirstyti papildomus priedus.

„Esame itin lankstus darbdavys, galintis pasiūlyti įvairių darbo galimybių: skirtinguose padaliniuose, nuo parduotuvių iki logistikos ir administracijos, įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Dinamika prekybos sektoriuje leidžia sukurti ir tokius darbo grafikus, kurie būtų patogūs kiekvienam. Džiaugiamės, kad tai vertina ir „Iki“ komanda: 81 proc. apklausoje sakė jaučiantis, kad planuojant darbus, atsižvelgiama į jo asmeninę situaciją“, – sako „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.

Anot jos, kiekvienas skaičius – svarbus rodiklis. Jis parodo, kur yra vietos tobulėti ir dar geriau išpildyti kolektyvo narių poreikius.

„Pavyzdžiui, suteikiamomis galimybėmis mokytis patenkinti 72 proc. kolegų. 3 iš 4 sako žinantys, ką ir kaip turi padaryti, kad būtų sėkmingi „Iki“. Tai yra išties geri įvertinimai, tačiau kartu ir paskata šiuo klausimu siekti puikių rezultatų. Dėl to, pavyzdžiui, jau turėtas talentų ugdymo programas papildėme nauja „Užauk IKI“ akademija, kurios teigiami rezultatai matomi jau nuo pirmosios laidos. Mes nesiekiame būti tiesiog geru darbdaviu – norime būti pavyzdžiu, kaip kuriama tikra komanda“, – sako „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė M. Milė.

5 priežastys, kodėl verta rinktis „Iki“ darbą ir pradėti „Iki“ karjerą

Atlikta apklausa aiškiai parodo, kad „Iki“ darbuotojai jaučiasi vertinami ir gerbiami, tačiau yra ir kitų privalumų, dėl kurių žmonės mielai renkasi šį prekybos tinklą. Vienu aukščiausių balų įvertintas „Iki“ siūlomas papildomų naudų paketas. Jame – ne tik darbuotojų laiką bei pinigus taupantis papildomas sveikatos draudimas, bet ir įvairios nuolaidos, nemokamas maitinimas bei kiti privalumai, leidžiantys jaustis patogiau tiek darbe, tiek už jo ribų.

Štai 5 svarbiausios priežastys, kodėl verta dirbti „Iki“:

Nemokamas maitinimas, kava ir arbata. Nesvarbu, kuriame „Iki“ padalinyje dirbama – gamyboje, logistikoje ar parduotuvėje, rūpintis pietumis pačiam nereikia. Darbuotojams siūloma pačių kolegų Panevėžio kulinarijos ceche pagamintų patiekalų, valgyklose Vilniaus ir Panevėžio logistikos centruose kasdien ruošiami vis kiti karštieji patiekalai, o parduotuvėse visuomet ant pietų stalo būna šviežių vaisių ir daržovių, kulinarijos naujienų. Skaičiuojama, kad taip per dieną pamaitinama apie 2,5 tūkstančio darbuotojų!

Papildomas sveikatos draudimas – dar naudingesnis. „Iki“ jau 4 metus iš eilės visus darbuotojus draudžia papildomu sveikatos draudimu. Šiemet ši ypač vertinga iniciatyva papildyta naujove: darbuotojai patys renkasi jiems aktualiausią draudimo variantą. Odontologija, optika, o gal medicininė reabilitacija – dabar kiekvienas „Iki“ darbuotojas pats sprendžia, kam išleisti dali savo draudimo krepšelio. Pavyks sutaupyti ir pinigų, ir laiko, nes galima nemokamai naudotis ir privačių įstaigų paslaugomis.

Itin patogi MELP programėlė. Naujovėmis garsėjantis „Iki“ tinklas yra įgyvendinęs inovatyvų sprendimą, palengvinantį darbuotojų kasdienybę. Startuolio MELP sukurtoje specialioje programėlėje ne tik lengva gauti visą darbui aktualią informaciją, bet ji ir suteikia galimybę pasinaudoti 250 partnerių pasiūlymų bei dalyvauti įvairiuose žaidimuose, kur darbuotojai gali uždirbti taškų ir juos vėliau išsikeisti į dovanas iš e.parduotuvės.

Mokymosi ir augimo iniciatyvos. „Iki“ nuosekliai investuoja į savo darbuotojų profesinį augimą. Jau 3 didžiuosiuose miestuose veikiantys mokymų centrai, įvairios talentų programos, nemokami kursai, parduotuvių vadovus rengianti „Užauk IKI“ inciatyva ir net tarptautinės apmokamos stažuotės suteikia galimybes tobulėti ir siekti „Iki“ karjeros aukštumų.

Dovanos švenčių progomis ir nuolaidos prekybos centruose. Be tiesioginių naudų, darbuotojai gali pasinaudoti ir specialiomis nuolaidomis „Iki“ parduotuvėse – Darbuotojų lojalumo kortelės nuolaida yra išaugusi netgi dvigubai. Be to, svarbiausių švenčių metu dovanų iš „Iki“ sulaukia ne tik prekybos tinklo darbuotojai, bet ir jų vaikai.

„Iki“ darbas – tai darbas arčiau tavęs. Prisijunk prie komandos ir tu. Dėl darbo galimybių kreipkis sau patogiu būdu: