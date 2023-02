Klaipėdos konteinerių terminale „TT-Line“ atidarys naują maršrutą

„Kiekvienas naujas maršrutas ar naujas krovinys, mums yra nauja galimybė. Esame pasiruošę priimti ilgamečio partnerio naujus krovinius bei profesionaliai aptarnauti didesnius laivų srautus mūsų terminale“, – apie naują partnerių atidaromą kryptį kalba Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB generalinis direktorius Vaidotas Šileika.

Per trejus metus „TT-Line“ laivų plaukimai iš/į KKT nuosekliai augo. Šiuo metu per savaitę yra vykdomi šeši reguliarūs reisai į Treleborgą. Planuojama, kad naujojo maršruto laivai į/iš terminalo išvyks taip pat reguliariai, šešis kartus per savaitę.

„Aktyvus keltų linijos fokusas į maršrutų didinimą iš Klaipėdos uosto yra gera žinia verslo segmentui, nes taip stiprinamas susisiekimas su vienu didžiausiu Švedijos uostu ir atveriamos naujos susisiekimo galimybės pietryčių Švedijoje“, – sako V.Šileika.

„Tokių papildomų maršrutų atsiradimas, kaip „TT-Line“ yra signalas dėl ateities vizijos plėtrai. Esame lietuviško kapitalo įmonė, kuri tarptautinių partnerių pasitikėjimą pelnė nuosekliu ir kryptingu darbu. Šiuo metu vienas iš iššūkių – ribota terminalų teritorija, tad turime ambicingų planų veiklos plėtrai pietinėje uosto dalyje“, – teigia V.Šileika

KKT valdomoje teritorijoje yra įrengusi šiuolaikišką keltų terminalą su moderniu biuru, keleivių sale ir ro-ro krovinių aikštele. Per praėjusius metus KKT aptarnavo 248 „TT-Line“ laivus bei 57 258 keleivių, 6 proc. daugiau nei 2021 m.

KKT priklauso lietuviško kapitalo Klaipėdos terminalo įmonių grupei, vienijančiai krovos, logistikos, krovinių ekspedijavimo ir laivų agentavimo paslaugas teikiančias įmones. 2022 m. KKT aptarnavo 27 proc. visų į Klaipėdos uostą atplaukusių krovininių laivų, krova siekė 5,8 mln. tonų krovinių.