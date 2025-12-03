 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Kinija užsuko kranelį ir gamyklos sustojo: Vakarų gamintojai priversti skubiai keisti technologijas

2025-12-03 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 07:00

Šių metų pavasarį automobilių pramonė gavo skaudžią pamoką. Užteko Pekinui apriboti retųjų žemės elementų eksportą, kad „Ford" ir „Suzuki" konvejeriai sustotų.

„Volkswagen“ automobilių gamykla Kinijoje (nuotr. gamintojo)

Šių metų pavasarį automobilių pramonė gavo skaudžią pamoką. Užteko Pekinui apriboti retųjų žemės elementų eksportą, kad „Ford“ ir „Suzuki“ konvejeriai sustotų.

Tai buvo aiškus signalas, kad Vakarų gamintojai aklai pasitikėjo Kinijos tiekimu ir patys įlindo į spąstus. Dabar Europos inžinieriai bando išsivaduoti iš šios priklausomybės ir yra priversti išradinėti elektromobilį iš naujo, rašo „Bloomberg“. 

Problema fundamentali, nes net 90 proc. pasaulio magnetų gamybos kontroliuoja Kinija. Be šių magnetų nesisuka 87 proc. šiuolaikinių elektromobilių ratų.

„Ford“ vadovas Jimas Farley situaciją apibūdino be užuolankų. Pasak jo, pramonė gyvena „nuo algos iki algos“, nes bet koks politinis ginčas su Kinija akimirksniu nutraukia gyvybiškai svarbių komponentų tiekimą.

Technologinis pabėgimo planas

Suvokdami, kad politinė situacija tik blogės, gamintojai keičia inžinerinę kryptį ir siekia sukurti variklį, kuriam nereikėtų kiniškų žaliavų.

Čia Europa turi kuo pasigirti. Vokietijos gigantai „Audi“ ir „Mercedes-Benz“ vis dažniau renkasi indukcinius variklius, nes jiems nuolatiniai magnetai tiesiog nereikalingi.

Kitu keliu eina BMW ir „Nissan“, kurie tobulina variklius, kur magnetinį lauką sukuria ne retieji metalai, o elektros srovė.

Ši strategija veikia, o skaičiavimai rodo, kad jau dabar beveik trečdalis Europos gamintojų elektromobilių naudoja technologijas, nepriklausomas nuo kiniškų magnetų.

Gelbėjimosi ratas – Estijoje

Tačiau visiškai atsisakyti efektyvių magnetinių variklių nepavyks, todėl ieškoma alternatyvių tiekėjų. Gera žinia ta, kad sprendimas atsiranda visai šalia Lietuvos.

Kanados bendrovė „Neo Performance Materials“ Estijoje stato magnetų gamyklą, su kuria mažins Europos priklausomybę nuo Azijos. Jau žinoma, kad šią produkciją naudos pramonės milžinė „Bosch“.

TOLIAU SKAITYKITE
