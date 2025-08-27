Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kiaulių asociacijos vadovas nepritaria draudimui kastruoti paršelius be nuskausminamųjų

2025-08-27 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 08:42

 Parlamentarui Linui Jonauskui įregistravus įstatymo pataisas, kuriomis siūloma uždrausti iki 7 dienų amžiaus paršelių kastraciją be nuskausminamųjų, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas tvirtina, kad šis pokytis kiaulininkystėje yra sunkiai įgyvendinamas.

Prie VMVT surengta dar viena „Tuščių narvų“ akcija: skambės kastruojamų paršelių žviegimas (nuotr. Elta)

1

„Gali būti, kad yra tam tikra grupė žmonių, kaip paminėta „Tušti narvai“. Jie yra susikoncentravę, specializavęsi gyvūnų gerovės klausimu. Jiems pavyko išstumti už įstatymo ribų kailinę žvėrininkystę, dabar jie perėjo į kiaulininkystės puolimą, nors 20 metų tas klausimas buvo nagrinėtas Europos Sąjungoje – nei jie tose diskusijose dalyvavo, nei jiems tie klausimai buvo įdomūs. Dabar jie, aišku, pasitelkia grupę Seimo narių, jų tematika yra populistinė.  Taip, jie gali tuos klausimus priimti įstatymu, bet ar tai bus praktiškai įgyvendinama, sudėtinga“, – trečiadienį LRT radijui kalbėjo A. Baravykas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, tai yra sudėtinga procedūra, taip pat nėra jokių gairių, kaip ji būtų atliekama.

„Vienas dalykas – neaprašytos šitos procedūros, kaip jas turi atlikti. Nėra nustatytas vieningas protokolas ES, kad visi vienodai naudotų tą metodiką. Tai čia iškreipiama ir konkurencija, ir ūkininkas paliekamas, nes ji atsako už maisto saugą. Tai jis paliekamas atrasti, kada skauda, kada neskauda. Kas nustatys, ar jam skauda, ar neskauda tam paršeliui, ar jis tikrai buvo nuskausmintas iki galo“, – kalbėjo asociacijos vadovas.

„Bus išleistas toks įsakymas, kad įstatymas draudžia, o kaip sukontroliuoti? Jis kabės ore neapibrėžtas. Reikėtų svarstyti tada uždrausti ir kiaulienos importą, kuri atvažiuoja į Lietuvą  iš šalių, kurios naudoja tradicinio kastravimo metodus. Šito klausimo nesprendžia nei Seimo narys, nei kol kas niekas“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas L. Jonauskas registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo uždrausti iki 7 dienų amžiaus paršelių kastraciją, nenaudojant nuskausminamųjų.

Pasak L. Jonausko, moksliniais tyrimais įrodyta, kad chirurginė kastracija yra skausminga intervencija net ir tada, kai ji daroma labai jauniems gyvūnams.

Pastarąją problemą viešumon jau kurį laiką kelia nevyriausybinė gyvūnų gerovės organizacija „Tušti narvai“, šiais metais suorganizavusi kelias protesto akcijas, raginusi VMVT pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką. 

Šios organizacijos duomenimis, paršelių kastraciją be nuskausminamųjų jau yra uždraudusi Suomija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Nyderlandai, Norvegija ir Belgija, o griežtesni apribojimai jau galioja ir Šveicarijoje bei Danijoje.

Paršeliai paprastai kastruojami siekiant sumažinti agresyvų elgesį, taip pat – norint išvengti nemalonaus kuilio mėsos kvapo. 

Jei kastraciją draudžiantis įstatymas būtų priimtas Seimo rudens sesijos metu, jis įsigaliotų nuo 2026 m. sausio 1 d. 

