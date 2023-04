Kelionės per Velykas pabrangsta net 700 eurų? Vardija gudrybes, kaip sutaupyti pinigų

Kelionių organizatoriai papasakojo, kokiais laikotarpiais lietuviai keliauja dvigubai daugiau, kiek laiko prieš bilietai jau būna išpirkti ir nuo ko priklauso kainos.

Jie suskaičiavo ir palygino, kiek ta pati kelionė kainuoja įprastu laiku ir kiek pabrangsta keliaujant per Velykas ar kitas šventes.

Pašnekovai taip pat pasidalino patarimais bei gudrybėmis, kaip būtų galima sutaupyti norint išvykti moksleivių atostogų ar švenčių metu.

Kelionės išparduotos jau 1,5 mėn. prieš

Kelionių agentūros „Itaka“ direktoriaus pavaduotojos Daivos Strumskienės teigimu, keičiasi anksčiau stebėta tendencija, kai per didžiąsias metų šventes, pavyzdžiui, Velykas ar Kalėdas, keliautojai likdavo namuose švęsti su artimaisiais ir giminėmis. Dabar vis dažniau ne tik tėvai su vaikais renkasi šventes sutikti ne Lietuvoje, tačiau surengia tikrą giminių ar draugų susitikimą užsienyje.

Ji nurodo, kad pats paklausiausias ir populiariausias atostogų metas – tai yra būtent mokyklinių atostogų laikotarpiai arba ilgieji savaitgaliai. Ne išimtis ir Velykų laikotarpis, kuris Lietuvoje sutampa su pavasarinėmis moksleivių atostogomis.

Pašnekovės teigimu, dažnai tai yra vienintelis laikotarpis, kai turi galimybę keliauti šeimos su mokyklinio amžiaus vaikais, mokytojai, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų darbuotojai. Tad tai yra gan nemažas kiekis keliautojų, apribotų laisvai rinktis keliavimo datas.

Jos aiškinimu, paprastai kelionių organizatoriai planuoja skrydžių grandinę į tam tikrą kryptį ir papildomų lėktuvų konkrečiam atostogų laikotarpiu nėra pridedama dėl tam tikrų techninių priežasčių. Būtent todėl keliautojų kiekis lieka panašus kaip ir šalia esančiomis savaitėmis, o paklausa į tą ribotą kiekį vietų suplanuotame lėktuve išauga kelis kartus.

D. Strumskienė įvardijo, kad, pavyzdžiui, skrydis į Egiptą balandžio 8 d. buvo pilnai išparduotas jau beveik prieš 1,5 mėn. Todėl net ir dabar gausiai ateinant užklausimams dėl galimybės šeimoms keliauti šiuo laikotarpiu, tenka siūlyti apsvarstyti galimybes rinktis atostogas prieš ar po Velykų, nes laisvų vietų konkrečiai šiam skrydžiui jau nebėra.

Ji priduria, kad kas gali, renkasi kitas datas, nes toks sprendimas leidžia ir šiek tiek sutaupyti: „Per Velykas ir kitus šventinius periodus planuojantiems atostogas svetur turime patarimą: kelionės įsigijimo neatidėti paskutinei minutei, nes gali tekti nusivilti ne tik ūgtelėjusiomis kainomis, bet ir susidurti su laisvų vietų nepakankamumu lėktuvuose.“

Kelionių kainos pakyla 30 proc.

„Makalius.lt“ vadovo Rimvydo Širvinsko teigimu, kadangi didelė Europos dalis švenčia Šv. Velykas, moksleivių atostogas šalys derina būtent prie šios šventės – tiek laisvadieniams išnaudoti, tiek dėl to, jog vaikai atostogauja tuo pat metu.

Jis pažymi, kad tokiu metu suaktyvėja turizmas, gerokai išauga kelionių paklausa, o viešbučiai pietų kryptyse užsipildo sparčiau, nei įprastu laikotarpiu. Būtent padidėjusi paklausa yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko kelionių kainos pakyla – brangesnis tiek apgyvendinimas, tiek skrydžiai.

„Asmeniškai tiems, kas gali keliauti nebūtinai moksleivių atostogų metu, visuomet rekomenduoju apsvarstyti vengti šių datų dėl itin didelio užimtumo, išaugusių kainų. Tačiau suprantama, kad šeimos su vaikais ar ugdymo įstaigose dirbantys asmenys (ypatingai mokytojai) kitų datų pasirinkti negali“, – pastebėjimais dalinosi R. Širvinskas.

Pašnekovas skaičiuoja, kad kelionių kainos, priklausomai nuo krypties, per moksleivių atostogas būna didesnės apie 30 proc.

Kaip pavyzdį jis nurodo, kad kelionę į Madeirą ne per moksleivių atostogas galima įsigyti už 600–700 eurų asmeniui, o šventiniu periodu kelionės paketai kainuoja mažiausiai 780–900 eurų asmeniui.

Tačiau taip būna ne visada: štai atostogas Turkijoje dėl sezoniškumo per Šv. Velykas galima įsigyti pigiau. Be to, planuojantis kelionę per išankstinius pardavimus (vos startavus tam tikros krypties pasiūlymams) pasitaiko daugiau pasiūlos, ekonomiškesnių variantų.

„Novaturas“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė nurodė, kad Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpiu kelionės kainos gali pabrangti ir iki 50 proc. ar net daugiau dėl viešbučiuose organizuojamų šventinių renginių bei vakarienių. Kitais mokinių atostogų periodais pabrangimas vidutiniškai siekia apie 15–30 proc.

Anot jos, didesnės kelionės kainos įprastai fiksuojamos iki mokinių atostogų pradžios likus dar bent kelioms dienoms ir po jų. Dalis tėvų norėdami paatostogauti ilgiau, renkasi keliones pradėti kiek anksčiau, prieš kelias dienas iki oficialių atostogų pradžios, arba pratęsią poilsį jau prasidėjus atostogoms ir grįžta keliomis dienomis vėliau.

„Dėl išaugusios kelionių paklausos bei riboto viešbučių asortimento, kai keliones renkatės labiau paskutinę minutę, natūraliai kyla ir kainos. Rekomenduojame atostogas planuoti iš anksto, nes turėsite didesnę pasirinkimo įvairovę bei atostogas įsigysite palankesnėmis kainomis“, – teigė pašnekovė.

Ta pati kelionė gali pabrangti net 700 eurų

„Airguru“ atstovė Eglė Grašytė neslėpė, kad moksleivių atostogų metu, per didžiąsias šventes, standartiniai kelionių paketai į populiariausius viešbučius Turkijoje ar Egipte gali pabrangti keliais šimtais eurų.

Ji atliko palyginimą, kad ta pati kelionė – savaitės trukmės 5 žvaigždučių viešbutyje su viskas įskaičiuota maitinimu 2 suaugusių ir 2 vaikų šeimai – per vaikų atostogas kainuoja 4,5 tūkst. eurų (išvykimas balandžio 8 d.).

O išvykstant savaite vėliau (išvykimas balandžio 15 d.) tas pats pasiūlymas kainuoja 3,8 tūkst. eurų, kas yra 700 eurų mažiau.

E. Grašytė nurodė, kad dažniausiai tokia tendencija išsilaiko, nes yra tik tam tikras vietų skaičius lėktuve, tų vietų kainos pakyla, tad paketo kaina taip pat išauga, o norinčių tam tikra data paatostogauti daugėja. Tačiau norint sutaupyti galima rinktis netradicinius miestus ar šalis:

„Jei pasirinkta kelionės kryptimi biudžetas neleidžia vykti siūlome pasižvalgyti ir po kitas, mažiau populiarias, bet nei kiek neprastesnes kryptis, kaip Edinburgą, Riminį, Turiną.“

Kelionių agentūros „Tez tour“ VR ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė taip pat neslepia, kad labiausiai kainos išauga pagrindinių švenčių metu – Kalėdų ir Velykų laikotarpiais.

Jos skaičiavimais, lyginant šeimos, turinčios vieną vaiką, poilsį Velykų atostogų metu su įprastu laikotarpiu, kainos gali skirtis ir keliais šimtais eurų.

Pavyzdžiui, 7 naktų atostogos Egipte 4 žvaigždučių viešbutyje Velykų atostogų laiku kainuoja apie 750 eurų vienam asmeniui. O ne mokyklinių atostogų metu – apie 600 eurų vienam asmeniui.

Pakeitus išvykimo vietą kelionė gali kainuoti daug pigiau

Pasak „Novaturas“ atstovės, vidutiniškai kelionių paklausa mokinių atostogų laikotarpiais gali padidėti apie 1,5–2 kartus ar net daugiau. Tai priklauso nuo sezono.

„Pavyzdžiui, šiemet Lietuvoje Velykų laikotarpiu, balandžio atostogų metu, planuojame beveik dvigubai didesnę kelionių pasiūlą nei savaitę prieš Velykų atostogas“, – atskleidė pašnekovė.

„Airguru“ atstovė atskleidė, kad 2023 m. pavasario vaikų atostogų metu planuojama turėti 20 proc. daugiau keliaujančių nei kitą įprastą balandžio savaitę.

Ji atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, kaimyninėje Latvijoje kai kurios mokinių atostogos skiriasi nuo Lietuvos mokinių atostogų, tad yra turistų, kurie, ieškodami geresnių kainų, keliauja iš Rygos.

E. Grašytė neslepia, kad to paties kelionių organizatoriaus ir to paties paketo kainos gali skirtis keliais šimtais eurų, tad įvertinus kaštus ir aplinkybes, ypatingai, jei šeima įsikūrusi šiaurės Lietuvoje, Ryga tampa ypatingai patrauklia išvykimo vieta.

„Taip pat, atsižvelgiant į konkrečią kainos ir pasiūlymo situaciją siūlome išvykti ir iš Varšuvos oro uostų. Kainos pakyla dėl to, jog gana didelė grupė keliaujančiųjų gali išvykti tik griežtame datų periode“, – patarimais dalinosi pašnekovė.

Kada kelionės būna brangiausios ir greičiausiai išperkamos?

„Makalius.lt“ vadovas nurodo, kad moksleivių atostogų data yra derinama prie Šv. Velykų datos, kuri kasmet skiriasi, o būtent kovo pabaiga – balandžio mėnuo yra pereinamasis laikotarpis, kuomet baigiamos vykdyti žiemos kelionių kryptys ir pradedamos vasaros kelionės į Pietų Europą.

Todėl, jo teigimu, šis laikotarpis yra dėkingas krypčių pasirinkimu. Šeimos leidžiasi ne tik į keliones lėktuvu, bet ir automobiliu ar autobusu, vis aktyviau keliaujama kruiziniais laivais.

Pašnekovas pastebi, kad tokios išvykos būtent moksleivių atostogų metu išparduodamos greičiau nei įprastai ir jau likus mėnesiui ar mažiau iki kelionės pradžios sunku gauti vietų ar kambarių.

„Moksleivių atostogų metu viešbučiai užsienyje įprastai organizuoja daugiau veiklos vaikams, ne išimtis ir Lietuvos poilsio vietos, SPA centrai – organizuojamos mankštos jaunimui, įvairios edukacijos, kino seansai ir panašiai. Lietuviai noriai savo poilsiui renkasi Lietuvos viešbučius, turinčius vandens ir pirčių zonas ar vandens parką“, – pasakojo R. Širvinskas.

Jo nuomone, kelionės paklausiu metu išparduodamos dvigubai greičiau, nei įprasta. Tačiau pašnekovas atkreipia dėmesį, kad tai – ne tik moksleivių atostogos, tačiau ir ilgieji savaitgaliai. Mūsų atveju, priklausomai nuo metų: vasario 16, kovo 11, liepos 6, gegužės 1, rugpjūčio 15, Vėlinių laisvadieniai, Naujieji metai.

„Taip pat itin priklauso nuo to, jei kryptyje vyksta didelis renginys. Pavyzdžiui, Formulės 1 varžybos Ispanijoje ar Italijoje, superžvaigždžių koncertai didžiuosiuose Europos miestuose, netgi sakurų žydėjimas Japonijoje turi įtakos skrydžių ir apgyvendinimo kainoms. Prieš ar po nurodytų periodų kainos dažniausiai būna įprastinės“, – kalbėjo „Makalius.lt“ vadovas.