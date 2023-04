Kelionių ekspertai atskleidžia dvi populiarias atostogų kryptis: pailsėsite ne tik kokybiškai, bet ir pigiau

REKLAMA

Kontrastų šalis – Tunisas

Vos trys su puse valandos skrydžio lėktuvu iš Lietuvos ir jūs atsidursite kontrastų kupinoje Šiaurės Afrikos šalyje – Tunise, kur saulė šviečia beveik ištisus metus. Kaip teigia didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturo“ produkto vystymo vadybininkės Jūratė Požarickienė, turizmo tradicijos Tunise yra labai gilios. Nuo pat kolonijinių laikų Tunisas buvo europiečių pamėgta kryptis, kurioje klimatas yra ypač palankus. Tai sudarė sąlygas vystytis visai turizmo infrastruktūrai ir tuo pačiu vietinei kultūrai, kuriai įtaką padarė prancūzų tradicijos.

„Tunisas garsėja ne tik plačiais paplūdimiais, saulėtu klimatu, neįtikėtinai žydra jūra, bet ir sveikatinimo centrais. Čia gausu viešbučių, turinčių įspūdingus talasoterapijos centrus. Talasoterapija yra hidroterapijos forma – tai jūros vandens naudojimas kartu su jūros dumblu ar purvu gydomaisiais tikslais. Masažo, talasoterapijos bei hidroterapijos procedūros padės nuimti stresą, o po hamamo procedūros jausitės gerokai palengvėję. Pagal talasoterapijos centrų skaičių Tunisas užima antrą vietą po Prancūzijos, o aukščiausios kokybės procedūros siūlomos visoje šalyje, todėl SPA teikiamus malonumus galėsite derinti su aktyvesnėmis atostogomis, susipažįstant su šia nuostabia šalimi“, – sako J. Požarickienė.

Pasak ekspertės, dėl Tuniso krypties populiarumo šį sezoną „Novaturo“ keliautojams bus siūlomi net du skrydžiai per savaitę. „Šį sezoną galime pasiūlyti tiek ilgesnių, tiek trumpesnių – savaitgalio kelionių – variantų. Tie, kas nori trumpesnės savaitgalio kelionės, gali išskristi penktadienį ir grįžti pirmadienį. Be to, mūsų keliautojams turime dar vieną gerą naujieną – iš Tuniso bus galima parsivežti daugiau suvenyrų, nes bendras bagažo svoris yra net 30 kilogramų“, – akcentuoja J. Požarickienė.

Keliautojams siūlomi kurortai ir neišdildomos patirtys

„Novaturas“ keliautojams siūlo šešis pagrindinius kurortus šiaurinėje Tuniso dalyje, prie Viduržemio jūros – nuo ramių, skirtų šeimų poilsiui, iki šurmulingų, ieškantiems aktyvaus naktinio gyvenimo. „Pagrindinis dalykas, kurį keliautojams visada norisi pasakyti – neieškokite Tunise panašumų į kitas, keliautojų jau pamėgtas, šalis. Nelyginkite Tuniso nei su Turkija, nei su Graikija ar Egiptu, bet pabandykite atrasti šios atostogų krypties išskirtinumą. Savo geografiniu išsidėstymu, istoriniu bei kultūriniu paveldu – tai unikali kryptis, keliautojams siūlanti labai daug už tikrai prieinamą kainą. Tunise galima rasti žalių alyvmedžių girių, žydrą vandenį bei smulkaus smėlio paplūdimius, o norint pajusti Afrikos įtaką, belieka pavažiuoti į pietus ir atsivers neaprėpiama Saharos dykuma“, – pasakoja produkto vystymo vadybininkė.

„Šiaurinėje Tuniso pusėje yra nuostabus Sidi Bou Said miestas. Vaikštant tarp dekoruotų durų ir mėlynų langinių, galima pasijusti lyg Santorini saloje. Šiame mieste taip pat galima įsigyti vietinių dailininkų paveikslų, išgerti saldžios mėtų arbatos ir pasimėgauti nuostabiais vaizdais. Tiems, kam aktualūs vakarėliai ir aktyvesnis naktinis gyvenimas – vertėtų rinktis Susa. Tai didžiausias ir judriausias Tuniso kurortas. Tuo tarpu ieškantiems ramybės puikiai tiks Port El Kantavio kurortas. Tai romantiškas, žavus miestelis, turintis prieplauką, kurioje galima jaukiai pasivaikščioti, o laivuose romantiškai pavakarieniauti“, – siūlo J. Požarickienė.

Kelionių ekspertė taip pat pažymi, jog Tunise yra labai didelis antikinis paveldas, pavyzdžiui, įspūdingo dydžio El Džemo amfiteatras, kurį tikrai verta pamatyti ir aplankyti: „Žinoma, nevertėtų praleisti ir Saharos dykumos. Mūsų siūlomoje dviejų dienų ekskursijoje, kurią lydi lietuviškai kalbančios gidės, keliautojai turi galimybę pajodinėti kupranugariais, pasivažinėti visureigiais bei ant druskų ežero pasitikti tekančią saulę. O tie, kas nori antikinės, istorinės dalies, ją taip pat gauna.“

Kur dera arabiški ir prancūziški skoniai

Pasak J. Požarickienės, Tunisas siūlo išties įspūdingą virtuvę, kur susipina arabiškos ir rafinuotos prancūziškos virtuvės skoniai. Be to, šalis užima ketvirtą vietą pasaulyje pagal alyvuogių aliejaus gamybą: „Keliautojams taip pat verta paragauti prie daugumos vietinių patiekalų patiekiamo „harissa“ padažo, pagaminto iš smulkintų paprikų, česnakų ir prieskonių. Šis tipiškas padažas vietinių laikomas puikiu afrodiziaku. Na, o smaližių laukia tunisietiški saldumynai, pagaminti su medumi arba datulėmis. Be puikių patiekalų bei saldėsių, verta paragauti ir Tuniso nacionalinio gėrimo – mėtų arbatos su kedro riešutais. Ji vartojama visą dieną kaip karštas gėrimas atsigaivinimui ir paprastai siūloma kaip svetingumo ženklas. Šios arbatos nauda – virškinimą gerinančios bei gaivinančios savybės.“

Pasak produkto vystymo vadybininkės, Tunise tikrai yra ką paskanauti bei parvežti lauktuvių namiškiams, be to, kainos ir ekonominė situacija mums yra išties palankios. „Galiu garantuoti, jog keliaudami iš Lietuvos, išskrisite su nedideliu lagaminu, tačiau grįšite su gerokai didesniu. Sunku atsispirti pagundai įsigyti rytietiškų saldumynų, datulių, dykumų rožių, spalvingųjų paplūdimio rankšluosčių, keramikos dirbinių ar paveikslų“, – sako J. Požarickienė.

Įspūdingi gamtos vaizdai Juodkalnijoje

Gamtai neabejingi keliautojai vis dažniau vasaros atostogoms renkasi ir Juodkalniją. Sakoma, jog čia atostogauja net Holivudo žvaigždės, norėdamos pasislėpti nuo gerbėjų. Sraunios upės, kalnai ir skaidrūs ežerai nepalieka abejingų, o vienas geriausių būdų mėgautis šia šalimi – leistis į žygius, aplankyti nacionalinius parkus bei braidžioti smaragdinėmis pakrantėmis.

Pasak „Novaturo“ produkto vystymo vadybininkės Gitanos Akmanavičiūtės, nors šalis yra labai maža, gali pasigirti giliausiu kanjonu Europoje, nuostabiais paplūdimiais, vynuogynais bei įspūdingais senamiesčiais. Be to, tai Juodkalnija strategiškai įsikūrusi labai patogioje vietoje, iš kurios galima aplankyti Kroatiją ar Albaniją.

„Mūsų keliautojams labai rekomenduoju išbandyti „Zipline“ virš Taros upės. Ši pramoga ekstremali, tačiau visiems palieka daug įspūdžių bei galimybę pasigėrėti išskirtiniais vaizdais. Į lankytinų vietų sąrašą verta įtraukti ir sustojimą prie Sveti Stefan salos, kurios krantus skalauja Adrijos jūra – šis vaizdas yra Juodkalnijos vizitinė kortelė. Kita populiari mūsų ekskursija – Adrijos perlas. Tai pusdienio ekskursija, kurios metu aplankome vieną gražiausių miestelių – Tivatą, dar vadinamą Juodkalnijos Monaku. Tivato prieplaukoje prišvartuotos brangiausios jachtos, įsikūrusios prabangiausios parduotuvės bei restoranai. Iš miesto laiveliu plaukiame į Kotoro įlanką, aplankome Perasto miestelį, Uolų dievo motinos salą. Taip pat didelio keliautojų dėmesio susilaukia Dubrovnikas – vienas garsiausių pasaulio miestų, kuriame filmuotas serialas „Sostų karai“. Pačiame Dubrovniko senamiestyje laukia gausybė pramogų, lankytinų vietų, muziejų bei parduotuvių“, – pasakoja produkto vystymo vadybininkė.

Nuo paprastų apartamentų – iki prabangių viešbučių

Anot G. Akmanavičiūtės, gamtos perlas – Juodkalnija – vis labiau atrandama keliautojų, todėl šį sezoną „Novaturas“ nuo gegužės vidurio iki spalio pabaigos siūlys skrydžius net du kartus per savaitę tam, kad kiekvienas galėtų pasirinkti jam tinkamos trukmės poilsį.

„Viešbučių pasiūla Juodkalnijoje labai plati ir įvairi – nuo paprastų apartamentų be maitinimo iki prabangių penkių žvaigždučių viešbučių su pusryčiais ir vakarienėmis ar „viskas įskaičiuota“ tipo maitinimu. Galime pasiūlyti nuo mažų jaukių „boutique“ tipo viešbučių poroms, iki didelių viešbučių kompleksų su plačiu paslaugų pasirinkimu šeimoms. Be to, kurortų pasiūla apima visą Juodkalniją: nuo Adrijos pakrantės populiariųjų Budvos, Bečičio, Petrovaco, Sveti Stefano iki Kotoro įlankos kurortų – Tivato, Herceg Novio, Bijelos, Kotoro. Galima rinktis ir Kroatijoje esančius Dubrovniko, Mlinio, Cavtato kurortus bei prie Albanijos sienos įsikūrusį Ulcinj“, – sako ekspertė.

Nepaliks abejingų gurmanų

Pasak G. Akmanavičiūtės, šioje šalyje galima rasti visko – nuo pigiausių apartamentų bei lauko kioskų maistui nusipirkti, iki aukščiausio lygio, visame pasaulyje žinomų viešbučių vardų, privačių vilų bei jachtų. „Tačiau keliautojams vertėtų prisimint, jog nepaisant to, kad Juodkalnijos valiuta – euras, šalis nepriklauso Europos Sąjungai, todėl rekomenduočiau įsigyti SIM kortelę internetui.“

Pasak eskpertės, lauktuvėms verta parsivežti vyno, sūrio bei mėsos gaminių, ypač jų vietinio kumpio Njeguši Prosciutto“ bei rankų darbo keramikos suvenyrų, kurių galima įsigyti Kotoro, Budvos senamiesčiuose. Tuo tarpu viešint Juodkalnijoje verta paskanauti jų gastronominių patiekalų: „Nors šalis maža, tačiau pasižymi daugybe gardžių skonių. Nuo česnakinių jūros gėrybių pakrantėje iki sotaus kalnų maisto. Juodkalniečiai mėgsta šiltą vasaros vakarą išvirti didžiulį puodą „buzaros“ ir pasikviesti draugus. Šis patiekalas – tai jūros gėrybės ir krevetės, verdamos raudoname arba baltame padaže. Raudonasis padažas gaminamas iš raudonojo vyno, svogūnų, pomidorų, žolelių ir prieskonių, o baltasis padažas laikomas meno rūšimi ir gaminamas su baltuoju vynu.“