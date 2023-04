„Novaturas“ pradeda išankstinius pardavimus į žiemos sezono kelionių kryptis: kviečia sutaupyti

REKLAMA

Visi išankstines žiemos keliones įsigijusieji galės pasinaudoti papildomais naudų paketais ir keliautojų pamėgta bei aktyviai naudojama mažiausios kainos garantija.

„Pastebime, kad keliautojai atostogas linkę planuoti vis labiau iš anksto, tai rodo ir mūsų duomenys. Šių metų pradžioje fiksavome, kad vidutinis laikas nuo kelionės įsigijimo iki jos pradžios buvo net 4 mėnesiai, o tai aukščiausias rodiklis per pastaruosius kelerius metus. Todėl pradedame pirmuosius kito žiemos sezono pardavimus ir tokiu būdu užtikriname klientams galimybę pasinaudoti geriausiais išankstiniais pasiūlymais. Egipto kurortai ir Tenerifės sala yra pagrindinės žiemos poilsio kryptys, kurios praėjusiais metais grupės mastu sudarė apie 80 proc. visos žiemos sezono programos, Madeira taip pat patenka tarp populiariausių ir labiausiai keliautojų pamėgtų krypčių“, – sako „Novaturo“ generalinis direktorius Vitalij Rakovski.

Laukia populiariausi kurortai ir pažintinės kelionės

Pristatydama pažintinių kelionių lėktuvu bei autobusu asortimentą bendrovė iš viso siūlo daugiau nei 73 skirtingus maršrutus. Tarp jų – keliautojų labiausiai pamėgtos kelionės į Laplandiją, kruizai Nilu Egipte, naujos programos pažintinėms kelionėms į Bavarijos ir kitas įspūdingiausias kalėdines muges, Naujųjų metų sutikimo programos Austrijoje, Šveicarijoje, Olandijoje, Prahoje, Zakopanėje, Taline ir kituose Europos miestuose, taip pat – naujos pažintinės trumpesnių ir ilgųjų savaitgalių kelionės Kipre, Lisabonoje, Malagoje ir kitose kryptyse.

Gegužės mėnesį „Novaturas“ keliautojams pristatys visą 2023–2024 m. žiemos atostogų programą bei sezono naujienas. Keliautojai galės iš anksto susiplanuoti poilsį, gauti geriausius pasiūlymus ir aplankyti dar daugiau įdomių krypčių.

Papildomos naudos ir mažiausios kainos garantija

Populiariausios žiemos atostogų kryptys, kaip įprastai, pritraukia gausius keliautojų srautus, o kai kurių viešbučių užimtumas būna itin aukštas. Tuo tarpu išankstinių pardavimų laikotarpiu keliautojams siūloma galimybė rinktis iš plataus asortimento, taip pat jie gali pasinaudoti nuolaidomis bei papildomomis naudomis.

„Esame vienintelis kelionių organizatorius Lietuvoje, kuris kartu su kitomis naudomis būtent išankstinių pardavimų metu siūlome keliautojams mažiausios kainos garantijos paslaugą. Tai reiškia, kad „Novaturo“ kelionę iš anksto įsigiję klientai gali jaustis užtikrinti, jog jiems bus grąžintas kainos skirtumas, jei kelionės kaina ateityje sumažėtų. Matome, kad šią naudą keliautojai vertina – palyginimui, kai šią garantiją pristatėme išankstinių 2023 m. vasaros sezono pardavimų metu, grupės mastu jau pirmaisias mėnesiais ja pasinaudojo virš 3000 arba 11 proc. mūsų klientų“, – priduria V. Rakovski.

Išankstinių vasaros pardavimų laikotarpiu mažiausios kainos garantijos paslauga grupės mastu populiariausia buvo Estijoje – per visą laikotarpį ja pasinaudojo apie 17 proc. klientų, Lietuvoje – apie 10 proc., Latvijoje – apie 5 proc. klientų, kurie tuo laikotarpiu įsigijo vasaros kelionę.

Į išankstinės 2023–2024 m. „Novaturo“ žiemos sezono kelionės rezervacijos paketą įeis ir kelios nemokamos apsaugos. Pavyzdžiui, auksinė galimybė keisti kelionę, dėl kurios keliautojai galės būti ramūs ir pasikeitus planams koreguoti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir net kelionės kryptį. Taip pat bus suteikiama 8 kg rankinis bagažas užsakomuosiuose reisuose ir kitos papildomos apsaugos.

Psichologė: atostogų planavimas iš anksto veikia kaip motyvacijos šaltinis

Verslo psichologė Ugnė Juodytė pastebi šaltuoju laikotarpiu suprastėjusią lietuvių emocinę sveikatą, produktyvumą ir akcentuoja poilsio svarbą: „Išvykimas, vietos pakeitimas gali greitai pakeisti slogią nuotaiką ir prastą emocinę būseną, kilusią žiemos laikotarpiu, ir ta išvyka nebūtinai turėtų būti į šiltus kraštus. Mums dažniausiai reikia pasisemti įspūdžių, gerai išsimiegoti, o kelionės suteikia tam puikias sąlygas.“

Psichologė akcentuoja, jog svarbu išmokti ilsėtis ne vieną kartą per metus – vasaros sezonu, bet bent du kartus į pusmetį, skirtingais metų laikais. „Jeigu atostogaujame tik vasaros sezonu, vadinasi, devynis mėnesius be pertraukos dirbame, o tai nėra naudinga mūsų organizmui, veda į pervargimą bei stresą. Tačiau jeigu išmokstame ilsėtis reguliariai, mums nereikia stresuoti, nes nuolat papildome savo energijos išteklius. Be to, planuotis žiemos kelionę iš anksto gali būti puiki motyvacija dirbti, kai laukia malonus tikslas ir žinome, jog galėsime pailsėti bei atsipalaiduoti su artimaisiais“, – pataria Ugnė Juodytė.

Išankstinius 2023–2024 m. žiemos sezono kelionių pasiūlymus galite rasti čia: https://www.novaturas.lt/.