Kauno savivaldybė siekia išjudinti daugiabučių renovaciją – tvarkys ištisus kvartalus

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gedeminas Barčauskas, profesionalus urbanistas pasakoja, kad savivaldybė ruošiasi svarbiems pokyčiams, kaip kompleksiškai sutvarkyti senos statybos daugiabučius ir miesto kvartalus. Nuo 2016 m. savivaldybė vykdė „Svajonių kiemo“ programą, tačiau nuspręsta imtis pokyčių, kadangi ši programa nebeatitiko šių dienų realijų bei nesuteikė norimo rezultato.

„Ši programa turėjo padėti sovietmečiu statytus rajonus prikelti naujam gyvenimui, tačiau finansavimą skyrėme tiek renovuotiems, tiek nerenovuotiems daugiabučiams, kad jų gyventojai susitvarkytų savo teritorijas. Ir pamatėme, kad tai visiškai neskatino gyventojų atsinaujinti savo būsto, o sklypai buvo tvarkomi padrikai, nebuvo strateginio planavimo, dažnu atveju sukuriant daugiau problemų nei jas išsprendžiant“, – pasakojo G. Barčauskas.

Įgyvendinant šią programą iš Kauno miesto biudžeto lėšų buvo suformuota per 200 sklypų, parengta per 60 techninių projektų, sutvarkyta iki 70 kiemų, tam skirta per 1,2 mln. eurų. Šiais metais bus pabaigti visi įsipareigojimai ir programa bus sustabdyta. Pertvarkius programą, bus padidintas jos biudžetas, bei nustatytas prioritetas programos lėšas skirti renovuotų arba planuojamų renovuoti daugiabučių grupėms, taip siekiant paskatinti kauniečius susitvarkyti ne tik daugiabučius, bet ir visą kvartalą.

Siekia paskatinti renovaciją

Kaip teigia direktoriaus pavaduotojas, nusidėvėjusius daugiabučius reikėtų arba nugriauti, arba sutvarkyti. Todėl siekiama „Svajonių kiemo“ programą transformuoti ir paskatinti gyventojus atsinaujinti savo būstą. Kvartalų ir daugiabučių atnaujinimo darbams paspartinti buvo įsteigta įstaiga, kurios tikslas dirbti su bendruomenėmis, gyventojais, paskatinti juos tvarkytis savo būstą, teritorijas kvartalo principais.

Savivaldybės darbo grupė analizuoja esamą situaciją ir galimybes sutvarkyti daugiabučius pagal kvartalinės renovacijos principus. Užsakyta galimybių studija, kuria remiantis savivaldybės projektavimo įmonė parengs 40-ies teritorijų pertvarkymo schemas, transformuos „Svajonių kiemo“ programą. Darbo grupė suformuos pagrindinius principus, kuriais remiantis bus tvarkomi kvartalai Kaune, prioritetą taikant žaliosioms erdvėms ir gyventojų socialiniams poreikiams, gerinant susisiekimą pėsčiomis ir dviračiais.

„Siekiame įvesti tvarką, formuojant sklypus ir kitas erdves, eismo organizavimą, laikytis kvartalo principo, išanalizuojant pėsčiųjų judėjimą ir traukos taškus. Žaliosios erdvės, pėsčiųjų, dviračių takai yra svarbesni už parkavimo vietas, todėl ten, kur galima suformuoti parką, skverą ar išlaikyti žaliąsias erdves, tai ir padarysime, laisvose erdvėse pirmenybė teikiama rekreacijai“, – pažymėjo G. Barčauskas.

Pasak direktoriaus pavaduotojo, mieste bus siekiama skatinti komercinių ir socialinių pastatų (ugdymo įstaigų, poliklinikų ir pan.) statybas, kadangi kai kuriuose kvartaluose daugiabučių yra per daug. Jų statybas tam tikrose vietose bus siekiama apriboti.

Rengiami pilotiniai kvartalo sutvarkymo projektai

Šiai dienai iš 40-ies teritorijų pertvarkymo schemų patvirtintos trys pilotinės. Jos bus pristatytos gyventojams ir gavus jų pritarimą, prasidės kvartalų sklypų formavimo procedūros, vėliau bus parengti techniniai kvartalų sutvarkymo projektai.

„Iš tiesų įgyvendinant šį projektą laukia daug iššūkių. Atnaujinamų kvartalų sprendinius reikės ne tik suderinti su gyventojais, bet jie turės atitikti ir darnaus planavimo principus, reikės pakeisti esamas inžinerines sistemas ir t.t.“, - kalbėjo G. Barčauskas.

Tai didelis ir sudėtingas procesas – planuojama daugiau kaip šimtas susitikimų su daugiabučių bendrijų atstovais, pirmininkais, administratoriais, dar apie 50 susirinkimų su pačiais daugiabučių gyventojais.

Straipsnio autorė: Kotryna Grušauskaitė