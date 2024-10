Kvartalinės renovacijos spurtas

Kelmėje per beveik dešimt metų renovuota trys ketvirčiai visų daugiabučių. Du miesto kvartalai sutvarkyti lygiagrečiai su daugiabučiais. Šiuo metu darbų intensyvumas sumažėjęs, tačiau patirtis rodo, kad be aktyvaus bendravimo su bendruomenėmis – rezultatų pasiekti būtų sudėtinga. Per beveik dešimt metų Kelmėje įvairių programų lėšomis modernizuoti dauguma daugiabučių.