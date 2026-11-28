Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu.
Elektra rekordinėse aukštumose, o nuo sausio dar brangs dyzelinas. Verslininkai skundžiasi, kad bankrutuos. Kokia dabar situacija ir ko tikėtis Lietuvoje?
Iš tiesų kuro ir energetikos kainos kelia konkurencingumo iššūkių, bet išskirčiau kelis dalykus. Pirmiausia – tai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje bei Azijoje. Viskas prasidėjo nuo įtampos Hormūzo sąsiauryje.
Labai svarbu, kad išlaikytume tokį patį reakcijos greitį, kokį pademonstravome prieš pusmetį Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Tuomet buvome pirmieji, kreipęsi į Europos Komisiją dėl valstybės pagalbos, ir pirmieji paleidome 100 mln. eurų fondą įmonėms, susidūrusioms su sunkumais – kai trūksta apyvartinių lėšų, vėluoja užsakymai ar stringa eksportas.
Tai nėra vien Lietuvos problema, todėl būtina išlaikyti konkurencingumą mechanizmais, kurie amortizuotų išlaidas elektrai bei naftos produktams imliai pramonei, pavyzdžiui, plastikų gamybai. Tai padėtų įmonėms ne tik išgyventi, bet ir sustiprinti savo pozicijas pasaulinėse rinkose.
Pasakė, kas galės kreiptis dėl taikomos paramos
Siūlote palengvinimą verslui, tačiau daug elektros naudojančios įmonės tuos pinigus vis tiek turės grąžinti. Ar tai iš tiesų gelbės ir kas galės prašyti šios paramos?
Mes dar kalbame apie projektuojamą modelį – vadinamąjį paskolinį padengimą esant aukštoms elektros kainoms. Europoje yra du modeliai. Vienas jų – vokiškas: Vokietija nustatė kainos ribą ir, ją viršijus, skirtumą subsidijuoja, kad apsaugotų savo stambiąją bei automobilių pramonę.
Kitas modelis – čekiškas, panašus į svarstomą Lietuvoje. Kadangi Lietuva pati pasigamina vis daugiau elektros (jau apie 80 proc., o 2028–2029 m. planuojame tapti ją eksportuojančia valstybe), ateityje turėsime pigesnę energiją nei rinkoje. Todėl valstybė padengtų dalį dabartinių kaštų, o vėliau, kai elektra atpigs, verslas tą sumą tiesiog grąžintų. Tai būtų tarsi elektros energijos paskola.
Kas galės kreiptis dėl šios paskolos ir kaip bus su smulkiaisiais verslais?
Mūsų tikslas – skatinti visą ekonomiką. Taip, prioritetas yra energijai imli stambioji pramonė ir apdirbamoji gamyba. Tačiau mums labai svarbūs visi verslai, nes aktyviai skatiname regionų ekonomiką. Regionuose veikia smulkios ir vidutinės įmonės, kurios sudaro 96,6 proc. mūsų ekonomikos sandaros. Todėl pagalbos mechanizmai reikalingi visoms įmonėms, kad jos galėtų konkurencingai veikti ir toliau sėkmingai kurti pridėtinę vertę.
Girdėjome, kad šiai priemonei bus skirta konkreti suma. Ar jos užteks visiems, ar lėšas išsidalins tik kelios įmonės?
Mes turime Nacionalinį plėtros banką, kuriame sutelkti įvairūs Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos bei Finansų ministerijų fondai – juos visada galima transformuoti. Būtent dėl to ir žengėme šį pažangų žingsnį: pertvarkėme „Invegą“ į Nacionalinį plėtros banką, kad galėtume greitai reaguoti į geopolitinius bei globalius iššūkius. Jei priemonės pasiteisins, su Vyriausybe tikrai rasime būdų jas finansuoti dar stipriau.
Kainų šuolis lauks ir maisto produktų
Verslininkai prognozuoja, kad nuo sausio brangs visos prekės. Ar esate paskaičiavę, kas brangs labiausiai?
Mes nuolat stebime visų būtinųjų ir kitų produktų kainas bei įvairių verslo sektorių apyvartų dinamiką. Kol kas tokio scenarijaus nepiešiu. Beje, ekonomikoje matome įdomų reiškinį: nors kuro ir energetikos kainos kyla, maisto produktai dar nepabrango. Su ekonomistais diskutuojame, kad tai – pavėluotas efektas, todėl maistas gali brangti vėliau.
Pabrangimų tikrai gali būti, bet konkrečių prekių grupių neišskirčiau. Dabar svarbiausia padėti verslui išlaikyti konkurencingumą. Kai verslas veikia gerai, žmonės turi gerai apmokamus darbus, uždirba ir gali įsigyti tai, ko jiems reikia.
O kaip su investicijomis Lietuvoje?
Šiandien kaip tik pristatėme skaitmeninį įrankį. Kiekvienas užsienio ar vietos investuotojas dabar gali prisijungti prie duomenų bazės ir pamatyti visus Lietuvos sklypus – inventorizavome visą šalį. Keista, kad to neturėjome anksčiau. Investuotojas gali matyti, pavyzdžiui, kokia elektros galia ar kiek hektarų yra konkrečiame sklype.
Bet ar yra norinčių investuoti?
Taip, yra, ir čia aš sugriausiu mitą. Galutinius 2026 metų investicijų pritraukimo rezultatus skaičiuosime sausį, bet jau dabar matome, kad priartėjome prie 1 mlrd. eurų per metus. Žvelgiant istoriškai, tai vienas didžiausių skaičių.
Vien per 21-osios Vyriausybės darbą nuo liepos vidurio pasirašėme keturias stambių projektų sutartis. Jos sukurs daugiau nei 600 darbo vietų ir pritrauks apie 200 mln. eurų investicijų. Vienas esminių mūsų tikslų – ne mažiau kaip 30 proc. investicijų nukreipti į regionus, o pirmąjį pusmetį šis rodiklis siekė net 43 proc. Vadinasi, auga ne tik Vilnius, bet ir kiti miestai, miesteliai bei kaimai – žmonės ten taip pat turi galimybių dirbti ir oriai uždirbti.
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