Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su buvusiu energetikos ministru Arvydu Sekmoku.
Siūlo dalį atsakomybės perkelti savivaldybėms
Kaip manote, ką mūsų valdžia galėtų padaryti, kad kainos sumažėtų?
Na, mes matome diskusijas dėl biudžeto ir matome, kad nelabai yra resursų skirti kompensacijas, lėšas kainoms mažinti, naštai vartotojams iš valstybės biudžeto lengvinti. Tačiau ką aš matyčiau ir kas, manau, yra nuolat pasikartojanti problema jau pakankamai ilgą laiką, – kad prie šitos naštos nelabai prisideda savivalda.
Iš tikrųjų savivaldybės stato nacionalinį stadioną, koncertų sales, siaurina gatves ir visa kita, bet kai kalbama apie, tarkim, šilumos kainas, vienintelis dalykas, ką girdime, – kad valstybė turėtų sugrąžinti PVM lengvatą. Tai viena iš sričių, kur iš tikrųjų yra resursų, nes savivaldos biudžetai tikrai nėra spaudžiami gynybos reikmių. Savivalda tikrai galėtų imtis paramos gyventojams šilumos srityje, kadangi šilumos tiekimas visgi yra savivaldos atsakomybė.
Na, ir gali būti labai paprastų sprendimų. Kaip matome, rajonuose yra kompensuojamas nemokamas viešasis tarpmiestinis transportas, tai lygiai taip pat didieji miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti – galėtų pagalvoti apie tai, kad visuomeninis transportas gyventojams būtų nemokamas, kadangi tikrai ne patys turtingiausi gyventojai naudojasi visuomeniniu transportu.
Mūsų kaimynų latvių ar lenkų mokesčiai degalams yra gerokai mažesni, todėl mūsų žmonės, kurie gyvena pasienyje, važiuoja ten degalų pirkti. Gal ir mūsų valstybė turėtų kažką panašaus padaryti?
Šis klausimas, manau, galės būti sprendžiamas jau priėmus kitų metų biudžetą. Kai dabar vyksta tokios aštrios politinės diskusijos dėl biudžeto, manau, toks žingsnis dar įpiltų žibalo į ugnį. Tai šiuo atveju manau, kad tas dalykas yra svarstytinas, bet pirmiausia turėtų būti galų gale priimtas biudžetas.
Kaip jūs manote kiek gali dabar pabrangti šildymas?
Tai šildymo kaina, nevengsiu šito žodžio, žiauriai padidės. Ir aš manau, kad čia tikrai yra erdvės, kur savivalda turėtų prisidėti kompensacijomis, nes pasakymas, kad turėtų būti grąžinta PVM lengvata šildymui, manau, yra neteisingas. Juolab kad PVM lengvata prieinama ne visiems vartotojams. Tie, kurie naudojasi necentralizuotu šildymu, didžiąja dalimi tos lengvatos negauna. Ir čia, manau, savivaldai tikrai turėtų tekti atsakomybė už šilumos kainas.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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