Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene.
Ministre, susitikote su streikuojančiais mokytojais. Jie prašo, kad jų atlyginimas būtų padidintas ne 7,5, o 10 procentų. Ką darysite, jei jie neketina atsitraukti?
Taip, buvau susitikusi Nemenčinės gimnazijoje su streikuojančiais tiek tos gimnazijos, tiek kitų mokyklų mokytojais. Kalbėjomės, išgirdome juos – pagrindinis tikslas buvo įsiklausyti, išklausyti problematiką ir dar kartą pakviesti sėsti prie stalo bei ieškoti bendrų sprendimų. Juolab kad su Andriaus Navicko profesine sąjunga esame atvirose derybose nuo balandžio mėnesio.
Turime beveik 38 punktus, kurie apima ir mokytojų saugumą, ir jų pritraukimą į mokyklas, ir orių darbo sąlygų užtikrinimą. Labai daug dėl ko jau esame sutarę, esame įpusėję, todėl gaila, kad jie pakilo nuo derybų stalo ir išėjo streikuoti, nes jų pagrindinis reikalavimas – pakelti darbo užmokestį 10 procentų.
Kaip spręsite užmokesčio klausimą, jei derybos vyksta nuo balandžio, mokytojai nesitraukia, o jūs sakote, kad papildomų pinigų nėra?
Mes išties girdime mokytojus, ir darbo užmokesčio didinimas yra vienas iš mūsų bei Vyriausybės prioritetų. Pati visada akcentuoju, kad kiekvienam žmogui svarbus atlyginimas – galbūt net didesnis nei sulygtas. Šiais metais Vyriausybė yra skyrusi 250 milijonų eurų pedagogų, sporto trenerių, mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo užmokesčiui didinti – jis augs 7,56 procento. Tai yra konkretus sprendimas ir kryptingos papildomos lėšos.
Pernai didinome virš 8 procentų ir skyrėme panašią sumą – per dvejus metus darbo užmokesčiui iš viso skirta pusė milijardo eurų. Tai rodo, kad mums tai išties svarbu. Dar kartą kartoju – noras gauti didesnį atlyginimą yra visiškai suprantamas, ir aš pati pritariu, kad mokytojo atlygis turi atliepti jų atsakingą darbą.
Ar dėl streiko atsiras grėsmė abiturientų pasiruošimui?
Šiuo metu streikuoja 3–4 tūkstančiai mokytojų. Kaip užsitęsęs streikas paveiks ugdymo procesą ir ar vaikai nepradės atsilikti?
Kiekvienas mokytojas dirba su vaikais, todėl mums labai svarbu, kad ugdymo procesas tęstųsi. Streikuoja apie 3100 mokytojų iš 35 tūkstančių – tai sudaro maždaug 5 procentus pedagogų arba 3 procentus visų švietimo darbuotojų. Iš 1551 ugdymo įstaigos streikuoja apie 200 mokyklų.
Tai yra labai jautrus klausimas tėvams ir mokiniams, nes reikia tęsti mokslus ir ruoštis brandos egzaminams. Kreipiausi į mokytojus ir labai prašiau atsakingai priimti sprendimus dėl streiko trukmės, nes tai tiesiogiai atsilieps ugdymo kokybei.
Ar streikuojantys mokytojai įvardija konkretų laikotarpį, kiek tęsis protestas, ar ketina streikuoti iki tol, kol bus patenkinti reikalavimai?
Jie turi išsikėlę savo reikalavimą, o aš labai atsakingai sakau, kad valstybės finansinės galimybės yra tokios, kokias esame numatę biudžete. Jos tikrai reikšmingos – grynai pedagogų darbo užmokesčiui skirta 245 milijonai eurų. Labai tikiuosi, kad sprendimas dėl streiko trukmės iš jų pusės bus labai atsakingas.
Kitą savaitę planuojate susitikti su streikuojančiais mokytojais ir tarpininkauti dėl jų susitikimo su premjeru. Kokių rezultatų tikitės?
Kviečiu profesinę sąjungą toliau sėsti prie stalo ir tęsti derybas, nes turime ne tik finansinių, bet ir daug kitų labai svarbių klausimų dėl darbo saugumo. Taip pat tarpininkauju ir kalbuosi su premjeru – kitą savaitę jis tikrai žada priimti profesines sąjungas ir kalbėtis apie tai, ką galime padaryti tiek dėl šiandien, tiek dėl ateities.
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