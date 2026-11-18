„Noriu (...) pakviesti toliau kalbėtis, derėtis prie derybų stalo, nes mes su šia profsąjunga buvome prie atvirų derybų ir tiesiog jos turi toliau tęstis. Turime tikrai daug klausimų dar neišspręstų, nes kažkaip tai taip ir nepasibaigus deryboms buvo paskelbtas streikas. Tai dėl to tikrai norime susitikti, dar kartą išgirsti, išklausyti, pasikalbėti ir susitarti grįžti atgal prie derybų stalo“, – žurnalistams trečiadienį sakė ji.
„Visada norisi daugiau. Tai yra darbo užmokestis ir tai yra normalu. (...) Tačiau mes turime šiandien atsižvelgti ir į tas finansines galimybes šalies. (...) 10 proc. prašymas (didinti atlyginimus – BNS) atsirado derybų (su LŠDPS – BNS) eigoje ir, deja, tokių finansinių galimybių tikrai mes neturime“, – aiškino ministrė.
Raminta Popovienė: kviesiu profsąjungą derėtis toliau
R. Popovienė pedagogus „kvietė suprasti“, kokios yra šalies finansinės galimybės, ir pabrėžė su profsąjunga norinti derėtis dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo, saugumo ir kitų aspektų.
BNS rašė, kad pirmadienį LŠDPS pradėjo neterminuotą pedagogų streiką, į kurį įsitraukė apie 4 tūkst. pedagogų ir 220 mokyklų.
Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Profsąjungos teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
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