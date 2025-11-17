 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja vairuotojus – ribos eismą: štai kur ir kada nepravažiuosite

2025-11-17 16:02 / šaltinis: Balsas.lt, Žinių radijas, BNS
2025-11-17 16:02

Savaitgalį minint Lietuvos kariuomenės dieną, sostinėje numatomi eismo ribojimai, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

Transportas BNS Foto

Savaitgalį minint Lietuvos kariuomenės dieną, sostinėje numatomi eismo ribojimai, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

REKLAMA
0

Pasiruošimo darbai sekmadienį Vilniuje organizuojamam paradui su iškilminga karių rikiuote prasidės trečiadienį, o šeštadienį vyks renginio repeticija.

Savivaldybė praneša, kad nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vidurnakčio bus draudžiamas automobilių stovėjimas L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje. Taip pat nuo šeštadienio pavakarės iki sekmadienio vakaro L. Stuokos-Gucevičiaus ir T. Vrublevskio gatvėse bus eksponuojama karinė technika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Numatoma, kad nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio vidurnakčio bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse.  

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį taip pat numatomi autobusų maršrutų pasikeitimai – 10 ir 11 autobusų maršrutai kursuos per Pylimo gatvę, 33 ir 89 autobusų maršrutai per Olandų gatvę.  

Renginio metu Lietuvos kariuomenės kariai žygiuos nuo krašto apsaugos ministerijos iki Katedros aikštės, kur vyks iškilminga karių rikiuotė. Vėliau kariai žygiuos iš Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų