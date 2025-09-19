Kitą savaitę – eismo ribojimai Česlovo Radzinausko tiltu Kaune

Automobilių srautai tiltu bus ribojami, kol bus remontuojamas jo deformacinis pjūvis, pranešė „Via Lietuva“.
Esant tinkamoms oro sąlygoms, remontas vyks nuo pirmadienio iki penktadienio, bus keičiamas susidėvėjęs pjūvis.
Darbai bus atliekami etapais – pirmadienį–trečiadienį bus uždaryta antroji eismo juosta, o trečiadienį–penktadienį – pirmoji.
