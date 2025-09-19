Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kitą savaitę – eismo ribojimai Česlovo Radzinausko tiltu Kaune

2025-09-19 08:27 / šaltinis: BNS
2025-09-19 08:27

Kitą savaitę bus apribotas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune per Nemuną, magistralėje „Via Baltica“.

Kitą savaitę – eismo ribojimai Česlovo Radzinausko tiltu Kaune (nuotr. bendrovės)

Kitą savaitę bus apribotas eismas Česlovo Radzinausko tiltu Kaune per Nemuną, magistralėje „Via Baltica“.

REKLAMA
0

Automobilių srautai tiltu bus ribojami, kol bus remontuojamas jo deformacinis pjūvis, pranešė „Via Lietuva“.

Esant tinkamoms oro sąlygoms, remontas vyks nuo pirmadienio iki penktadienio, bus keičiamas susidėvėjęs pjūvis.

Darbai bus atliekami etapais – pirmadienį–trečiadienį bus uždaryta antroji eismo juosta, o trečiadienį–penktadienį – pirmoji. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų