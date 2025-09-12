„Via Lietuva“: įvedami eismo ribojimai tiltu per Mūšą

Kaip pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“, transporto priemonės galės judėti tik viena eismo juosta.
Pasak bendrovės, ribojimai įvedami užfiksavus tilto įtemptojo gelžbetonio perdangos plokštės pažaidą.
Artimiausiu metu bus atliekamas detalus pažaidos vertinimas, po kurio bus priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų, reikalingų saugiam eismo atstatymui.
