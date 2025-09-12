Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Via Lietuva“: įvedami eismo ribojimai tiltu per Mūšą

2025-09-12 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 13:27

Penktadienį Pakruojo rajono savivaldybėje esančiu tiltu per Mūšos upę įvedami eismo ribojimai.

Eismo ribojimai Made In Vilnius

Penktadienį Pakruojo rajono savivaldybėje esančiu tiltu per Mūšos upę įvedami eismo ribojimai.

0

Kaip  pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“, transporto priemonės galės judėti tik viena eismo juosta.

Pasak bendrovės, ribojimai įvedami  užfiksavus tilto įtemptojo gelžbetonio perdangos plokštės pažaidą.

Artimiausiu metu bus atliekamas detalus pažaidos vertinimas, po kurio bus priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų, reikalingų saugiam eismo atstatymui.

