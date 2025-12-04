Įsigalioja nauji pakeitimai – štai kada konfiskuos jūsų automobilį

Priimti tokius pakeitimus paskatino pasikartojantys brakonieriavimo atvejai, kuomet tie patys asmenys daug kartų žvejoja draudžiamais žvejybos įrankiais, padaroma didelė žala gamtai, o skirtos piniginės sankcijos nėra efektyvios.
Už šiurkščius pažeidimus – atsakomybė
Priimti pakeitimai numato, kad už administracinius nusižengimus, padarytus naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus, taip pat už limituotos lašišų ir šlakių žvejybos pažeidimus gali būti skiriamas transporto priemonių, kurios buvo panaudotos draudžiamų žvejybos įrankių ar neteisėtai sugautų žuvų gabenimui, konfiskavimas.
Nesvarbu, ar transporto priemone būtų gabenami tik draudžiami žvejybos įrankiai, ar tik neteisėtai sugautos žuvys, ar viskas kartu, tokią transporto priemonę būtų galima konfiskuoti.
Nutarimus dėl draudžiamų žvejybos įrankių ar neteisėtai sugautų žuvų gabenimui panaudotų transporto priemonių konfiskavimo priims Aplinkos apsaugos departamentas.
Iki šiol Administracinių nusižengimų kodeksas numatė galimybę už šiurkščius ir pakartotinius žvejybos pažeidimus konfiskuoti pažeidimo padarymo įrankius ir priemones: žvejybos įrankius valtis ir pan., tačiau nebuvo numatyta transporto priemonių, kuriomis gabenami draudžiami žvejybos įrankiai arba neteisėtai sugautas laimikis, konfiskavimo.
Vienas iš Administracinių nusižengimų kodekso tikslų – atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo. Tikimasi, kad sugriežtinus administracinę atsakomybę sumažės šiurkščių žvejybos pažeidimų.