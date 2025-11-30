Įsibėgėja prekyba kalėdinėmis eglutėmis: įvardijo jų kainas šiemet

Taigi kokios šiemet yra eglučių kainos ir kaip jos pakito nuo praėjusių metų?
Vieni pastebėjo brangimą, kiti – ne
Prekybos tinklo „Moki veži“ marketingo vadybininkė Laura Katelovičienė dalijosi, kad didžiausio eglučių ir kėnių pirkėjų srauto tikisi gruodžio viduryje–pabaigoje.
„Dažniausiai didžiausias eglučių pasirinkimo pikas sutampa su paskutiniais savaitgaliais prieš šventes. Šiemet didžiausio aktyvumo tikimės gruodžio 13–14 ir 20–21 dienomis.
Tam kruopščiai ruošiamės iš anksto — užtikriname gausų asortimentą, sklandžią logistiką ir papildomą komandų pasirengimą, kad kiekvienas klientas galėtų patogiai išsirinkti savo tobulą eglę“, – komentavo L. Katelovičienė.
Ji pridėjo, kad 2024 m. prekybos tinkle „Moki veži“ buvo parduota beveik 40 tūkst. kirstų eglių ir eglių vazonuose.
O 2025 metai išsiskiria gerokai labiau nei įprastai pakilusiomis eglučių kainomis.
Anot L. Katelovičienės, tam įtakos turėjo pavasarinės šalnos ir mažėjantis augintojų skaičius, formuojantys naujas rinkos tendencijas.
Tuo metu prekybos tinklas „Ermitažas“ dalijosi, kad gyvų eglučių prekyba prasideda kartu su „Eglučių sostinės“ atidarymu. Šiais metais prekyba startavo nuo lapkričio 17 d., o prekyba jau yra įsibėgėjusi.
„Didžiausias pirkėjų srautas prasideda nuo lapkričio pabaigos ir tęsiasi iki pat gruodžio vidurio, tad prekyba – jau tikrai įsibėgėjusi“, – komentavo prekybos tinklas.
„Ermitažas“ dalijosi, kad šventiniu laikotarpiu parduoda apie 30 tūkst. eglučių.
Vis tik „Ermitažas“ nurodė, kad gyvų eglučių kainos šiemet beveik nepasikeitė.
„Gyvų eglučių asortimente klientai gali rasti įvairių kainų segmentų: nuo nedidelės 30 centimetrų eglutės vos už 2,99 euro iki 3 metrų eglės už 49,99 euro.
Kaip ir praėjusiais metais, šiemet populiariausias išlieka kaukazinis kėnis vos už 9,99 euro“, – nurodė prekybos tinklas.
Naujienų portalas tv3.lt taip pat kreipėsi į prekybos tinklą „Senukai“, tačiau komentarų šiais klausimais nesulaukė.
Siūlo medžius nuo 16 eurų
Pavyzdžiui, „Moki Veži“ kirstas bei vazone augintas eglutes pardavinėja jau nuo lapkričio 21 d., nurodoma parduotuvės Kalėdiniame kataloge.
Jame įvardijama, kad kirstų kėnių kainos su nuolaidų kortele svyruoja nuo 17,99 iki 38,99 euro, priklausomai nuo dydžio.
1–1,25 m aukščio kėnį galima įsigyti už 17,99 euro (be nuolaidos – 25,99 euro), 1,25–1,5 m aukščio – už 20,99 euro (be nuolaidos – 29,99 euro).
O 1,5–1,75 m kėnis kainuoja 24,99 euro (be nuolaidos – 35,99 euro).
Dar aukštesni, 1,75–2 m aukščio kėniai kainuoja 29,99 euro (be nuolaidos – 42,99 euro), o 2–2,5 m aukščio – 38,99 euro (be nuolaidos – 54,99 euro).
Žemesnės klasės, 1,8–2,5 m aukščio kėnių kaina siekia 21,99 euro (be nuolaidos – 34,99 euro).
Tuo metu kirstos 1,6–2 m aukščio paprastosios „Moki Veži“ eglutės kainuoja 15,99 euro (be nuolaidos – 22,99 euro).
Kiek brangesnės yra eglutės ir kėniai vazonuose.
Pavyzdžiui, 0,6–0,8 m aukščio kėnį vazone galima įsigyti už 27,99 euro (be nuolaidos – 39,99 euro), 0,8–1 m aukščio – už 32,99 euro (be nuolaidos – 46,99 euro), o 1,5–1,75 m kėnis kainuoja 35,99 euro (be nuolaidos – 49,99 euro).
Dar aukštesni, 1,75–1,9 m aukščio kėniai vazonuose kainuoja 42,99 euro (be nuolaidos – 59,99 euro).
Tuo metu paprastosios eglutės vazonuose, kurių aukštis yra 0,8–1 m, šiemet kainuoja 18,99 euro (be nuolaidos – 26,99 euro).
Geros kainos – tik klubo nariams
Tuo metu „Senukai“ taip pat siūlo nemažą gyvų eglučių ir kėnių pasirinkimą.
Pavyzdžiui, kirstų kėnių kainos specialaus klubo nariams svyruoja nuo 12,99 euro (be nuolaidos – 27,99 euro) iki 37,99 euro (be nuolaidos – 58,99 euro).
Pigiausias kėnis yra 1–1,5 m aukščio. Tuo metu 1,25–1,5 m aukščio aukštesnės klasės kėnis kainuoja 20,99 euro (31,99 euro ne klubo nariams), o 1,75–2 m kėnis gali kainuoti apie 32,99 euro klubo nariams arba 51,99 euro be nuolaidos.
Dar aukštesni, 2–2,25 m aukščio kėniai kainuoja 37,99 euro (58,99 euro ne klubo nariams), o 2–2,5 m aukščio, tačiau žemesnės klasės kėnių kaina siekia 29,99 euro (ne klubo nariams – 54,99 euro).
1–1,25 m aukščio kėnis vazone kainuoja 32,99 euro (49,99 euro ne klubo nariams), o 1,2–1,4 m kėnio vazone kaina siekia 38,99 euro arba 61,99 euro ne klubo nariams.
Tuo metu eglių pasirinkimo – kiek mažiau. Vazone auginta 1,25–1,5 m aukščio eglė kainuoja 51,99 euro arba 35,99 euro klubo nariams, o 1,5–2 m aukščio kirsta eglė – 23,99 euro klubo nariams arba 37,99 euro įprastai.
Taip pat eglutes ir kėnius jau galima įsigyti ir „Ermitažo“ parduotuvėse. Internetiniame parduotuvės puslapyje klubo nariams kėnių kainos siekia nuo 21,99 iki 49,99 euro.
Pavyzdžiui, 1,5–2 m aukščio kirstas kėnis kainuoja 21,99 euro klubo nariams arba 42,99 euro įprastai.
1,75–2 m kėnių kainos siekia 48,99 euro arba 24,99 euro klubo nariams. Tuo metu 2–2,5 m aukščio kėniai parduodami po 79,99 euro (39,99 euro klubo nariams), o 2,5–3 m aukščio kėnių kaina siekia 94,99 euro arba 49,99 euro klubo nariams.
Kėniai vazonuose – kiek brangesni. Jų kainos prasideda nuo 22,99 euro klubo nariams (39,99 euro be nuolaidos) ir kyla iki 48,99 euro (74,99 euro be nuolaidos).
Tuo metu eglės vazonuose kainuoja nuo 19,99 euro (9,99 euro klubo nariams) iki 44,99 euro (26,99 euro klubo nariams).