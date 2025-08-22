Iš Klaipėdos uosto išplaukia pirmieji lietuviškų grūdų derliumi pakrauti laivai

Anot jos, krova įsibėgėja ir bendrovėje „Klasco“. Pastarosios pirmasis laivas šio sezono grūdais pripildytas šiomis dienomis. Jam išplaukus, nieko nelaukiant imamasi krauti dar du: „Gurnet bay“ bus pakrautas maždaug 33 tūkst. tonų miežių, „Yasa Magnolia“ – 38 tūkst. tonų kviečių.
„Klaipėdos uoste kantriai laukėme pirmųjų sunkvežimių, vagonų, baržų su šių metų derliumi – ūkininkų darbo rezultato, kuris per Klaipėdos uostą paplis po tolimus Europos ir Afrikos kraštus. Praėjusiais metais sezonas Klaipėdos uoste buvo darbingas – perkrauta daugiau nei 4 mln. tonų.
Nors šiemet dėl orų javapjūtė prasidėjo vėliau ir praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatai dar nepasiekti, pesimistinių išvadų daryti neskubame“, – pranešime sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Klaipėdos uosto duomenimis, pernai grūdų derlius Lietuvoje siekė 6,4 mln. tonų, per Klaipėdos uostą išgabenta didžioji jo dalis – 4,1 mln. tonų. Dalis derliaus liko Lietuvoje mūsų šalies poreikiams. Grūdų krova pernai buvo aktyviausia rugsėjį.
Daugiausia praėjusių metų derliaus išgabenta į Nigeriją, Pietų Afrikos Respubliką ir Ispaniją.
