TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš Klaipėdos uosto išplaukia pirmieji lietuviškų grūdų derliumi pakrauti laivai

2025-08-22 09:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 09:27

Pro Klaipėdos uosto vartus jau išplaukia pirmieji šių metų grūdų derliumi pakrauti laivai. Viena pirmųjų du po 30–40 tūkst. tonų grūdų pakrautus laivus išlydėjo Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, o šiomis dienomis vienu metu vyksta dar trijų laivų krova, pranešė Klaipėdos uostas.

Klaipėdos uostas. ELTA / Dainius Labutis

1

Anot jos, krova įsibėgėja ir bendrovėje „Klasco“. Pastarosios pirmasis laivas šio sezono grūdais pripildytas šiomis dienomis. Jam išplaukus, nieko nelaukiant imamasi krauti dar du: „Gurnet bay“ bus pakrautas maždaug 33 tūkst. tonų miežių, „Yasa Magnolia“ – 38 tūkst. tonų kviečių. 

„Klaipėdos uoste kantriai laukėme pirmųjų sunkvežimių, vagonų, baržų su šių metų derliumi – ūkininkų darbo rezultato, kuris per Klaipėdos uostą paplis po tolimus Europos ir Afrikos kraštus. Praėjusiais metais sezonas Klaipėdos uoste buvo darbingas – perkrauta daugiau nei 4 mln. tonų. 

Nors šiemet dėl orų javapjūtė prasidėjo vėliau ir praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatai dar nepasiekti, pesimistinių išvadų daryti neskubame“, – pranešime sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Klaipėdos uosto duomenimis, pernai grūdų derlius Lietuvoje siekė 6,4 mln. tonų, per Klaipėdos uostą išgabenta didžioji jo dalis – 4,1 mln. tonų. Dalis derliaus liko Lietuvoje mūsų šalies poreikiams. Grūdų krova pernai buvo aktyviausia rugsėjį.

Daugiausia praėjusių metų derliaus išgabenta į Nigeriją, Pietų Afrikos Respubliką ir Ispaniją. 

