Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Grindų danga prekiaujančios įmonės direktorė kaltinama bandžiusi išvengti 520 tūkst. eurų mokesčių

2025-08-21 15:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 15:32

Įmonės, prekiaujančios grindų danga ir jos priedais, direktorė, turinti parduotuves Klaipėdoje ir Vilniuje, kaltinama bandžiusi išvengti daugiau nei pusės milijono eurų mokesčių sumokėjimo valstybei.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Įmonės, prekiaujančios grindų danga ir jos priedais, direktorė, turinti parduotuves Klaipėdoje ir Vilniuje, kaltinama bandžiusi išvengti daugiau nei pusės milijono eurų mokesčių sumokėjimo valstybei.

REKLAMA
0

Verslininkė bus teisiama dėl galimo finansinės apskaitos tvarkymo bei neteisingo duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir šią baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

REKLAMA
REKLAMA

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.

REKLAMA

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2018 m. sausio iki 2023 m. kovo įmonės direktorė, taip pat vykdžiusi vyr. buhalterės ir kasininkės pareigas, įtariama, apskaitos registruose neregistravo daugiau kaip 1,7 mln. eurų pajamų, neišrašė reikiamų PVM sąskaitų faktūrų bei neužfiksavo prekių grąžinimų. Dėl šių veiksmų tapo neįmanoma tiksliai nustatyti įmonės veiklos apimties, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, direktorė kaltinama, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikė deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą, taip, manoma, siekdama išvengti daugiau nei 520 tūkst. eurų mokesčių – apie 360 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir 160 tūkst. eurų pelno mokesčio.

Siekiant užtikrinti Klaipėdos AVMI pareikštą civilinį ieškinį, prokuroro nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, tiek įmonės, tiek kaltinamosios nuosavybės teise priklausančiam turtui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Teismui perduota apgaulingai apskaitą tvarkiusios ir mokesčius slėpusios įmonės direktorės byla

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų