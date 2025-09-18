Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Ilgėjantys rudens vakarai – darbymetis automobilių vagims: ką vagia ir kaip apsisaugoti?

2025-09-18 12:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 12:01

Tamsa yra pagrindinė automobilius apšvarinančių vagių sąjungininkė. Rudenėjantys orai, trumpėjančios dienos ir mažiau žmonių lauke ilgapirščiams reiškia geresnes sąlygas nepastebėtiems įvykdyti nusikaltimą. Nors draudimo bendrovės „Gjensidige“ statistika rodo, kad bendras apvagiamų automobilių skaičius kasmet mažėja, vagių padaromi nuostoliai tik auga. Pernai vidutinė žala po vienos vagystės siekė 900 eurų, o iš viso nuo 2022 metų pradžios bendrovė klientams atlygino nuostolių už 2,3 milijono eurų.

Panevėžyje per naktį apvogti net 4 BMW: nusikaltėlių taikiniu tapo viena detalė (nuotr. TV3)

Tamsa yra pagrindinė automobilius apšvarinančių vagių sąjungininkė. Rudenėjantys orai, trumpėjančios dienos ir mažiau žmonių lauke ilgapirščiams reiškia geresnes sąlygas nepastebėtiems įvykdyti nusikaltimą. Nors draudimo bendrovės „Gjensidige“ statistika rodo, kad bendras apvagiamų automobilių skaičius kasmet mažėja, vagių padaromi nuostoliai tik auga. Pernai vidutinė žala po vienos vagystės siekė 900 eurų, o iš viso nuo 2022 metų pradžios bendrovė klientams atlygino nuostolių už 2,3 milijono eurų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vagių grobiu dažniausiai tampa lengvai išmontuojamos ir juodojoje rinkoje paklausios detalės: buferiai, žibintai, veidrodėliai. Paprastai ilgapirščiai neapsiriboja viena detale. Keičiasi ir jų „prioritetai“: jei pernai populiariausios buvo „Audi” ir „Toyota” dalys, tai šiemet – „Toyota” ir „Volkswagen”.

REKLAMA
REKLAMA

Apvagiami tiek senesni, tiek nauji automobiliai, nukenčia ir tokios prabangios markės kaip „Maserati” ar „Porsche”. Dažniausiai vagys išdaužia automobilio lango stiklą, kad galėtų atidaryti variklio dangtį, o vykdydami vagystę neretai apgadina ir aplinkines kėbulo dalis, dureles ar net salono apdailą.

REKLAMA

Pasak „Gjensidige“ žalų vadovės Baltijos šalims Viktorijos Katilienės, visiškai išvengti vagysčių neįmanoma, nes jos įvykdomos net ir saugomose stovėjimo aikštelėse. „Požeminiai garažai daugiabučiuose yra dar pavojingesnė vieta, nes patekti į juos nesunku, o atlikti „darbą“ lengviau, kai niekas nemato. Svarbu nepalikti automobilių ir nuošaliose bei neapšviestose vietose“, – pabrėžia ji.

REKLAMA
REKLAMA

Apsisaugoti nuo vagių padeda kompleksinis požiūris, kurio pagrindas – asmeninis vairuotojo budrumas. Pirmasis žingsnis yra paprasti, bet veiksmingi įpročiai: visada užrakinti automobilį, uždaryti langus ir nepalikti salone jokių vertingų daiktų.

Prie šio pagrindinio principo jungiasi techninės priemonės. Garsinė signalizacija išlieka vienu didžiausių vagių priešų, nes suveikusi ji priverčia juos sprukti ir dažnai nespėti įvykdyti savo kėslų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, pasak draudimo ekspertų, viena efektyviausių prevencijos priemonių yra detalių žymėjimas. Ant žibintų, veidrodėlių ar buferių išgraviravus automobilio VIN kodo dalį, šios detalės tampa nepaklausios juodojoje rinkoje, o pati vagystė praranda prasmę.

Žymėti galima ir bespalviais dažais, matomais tik ultravioletinėje šviesoje. Anot V. Katilienės, ši paslauga, palyginti su galimais nuostoliais, yra labai nebrangi.

Galiausiai, svarbus ir bendruomeniškumas: pastebėjus įtartinus asmenis prie savo ar kaimynų automobilio, reikėtų atkreipti į juos dėmesį, kartais net užkalbinti, kad galimi vagišiai jaustųsi stebimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų