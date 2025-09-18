Ilgėjantys rudens vakarai – darbymetis automobilių vagims: ką vagia ir kaip apsisaugoti?

Vagių grobiu dažniausiai tampa lengvai išmontuojamos ir juodojoje rinkoje paklausios detalės: buferiai, žibintai, veidrodėliai. Paprastai ilgapirščiai neapsiriboja viena detale. Keičiasi ir jų „prioritetai“: jei pernai populiariausios buvo „Audi” ir „Toyota” dalys, tai šiemet – „Toyota” ir „Volkswagen”.
Apvagiami tiek senesni, tiek nauji automobiliai, nukenčia ir tokios prabangios markės kaip „Maserati” ar „Porsche”. Dažniausiai vagys išdaužia automobilio lango stiklą, kad galėtų atidaryti variklio dangtį, o vykdydami vagystę neretai apgadina ir aplinkines kėbulo dalis, dureles ar net salono apdailą.
Pasak „Gjensidige“ žalų vadovės Baltijos šalims Viktorijos Katilienės, visiškai išvengti vagysčių neįmanoma, nes jos įvykdomos net ir saugomose stovėjimo aikštelėse. „Požeminiai garažai daugiabučiuose yra dar pavojingesnė vieta, nes patekti į juos nesunku, o atlikti „darbą“ lengviau, kai niekas nemato. Svarbu nepalikti automobilių ir nuošaliose bei neapšviestose vietose“, – pabrėžia ji.
Apsisaugoti nuo vagių padeda kompleksinis požiūris, kurio pagrindas – asmeninis vairuotojo budrumas. Pirmasis žingsnis yra paprasti, bet veiksmingi įpročiai: visada užrakinti automobilį, uždaryti langus ir nepalikti salone jokių vertingų daiktų.
Prie šio pagrindinio principo jungiasi techninės priemonės. Garsinė signalizacija išlieka vienu didžiausių vagių priešų, nes suveikusi ji priverčia juos sprukti ir dažnai nespėti įvykdyti savo kėslų.
Vis dėlto, pasak draudimo ekspertų, viena efektyviausių prevencijos priemonių yra detalių žymėjimas. Ant žibintų, veidrodėlių ar buferių išgraviravus automobilio VIN kodo dalį, šios detalės tampa nepaklausios juodojoje rinkoje, o pati vagystė praranda prasmę.
Žymėti galima ir bespalviais dažais, matomais tik ultravioletinėje šviesoje. Anot V. Katilienės, ši paslauga, palyginti su galimais nuostoliais, yra labai nebrangi.
Galiausiai, svarbus ir bendruomeniškumas: pastebėjus įtartinus asmenis prie savo ar kaimynų automobilio, reikėtų atkreipti į juos dėmesį, kartais net užkalbinti, kad galimi vagišiai jaustųsi stebimi.
