  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje siaučia automobilių vagys: įspėja, jei vairuojate tokią transporto priemonę

2025-08-12 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 13:57

Dalis draudikų Lietuvoje pastebi išaugusį transporto priemonių vagysčių skaičių. Vagiamos ne tik senesnės, bet ir naujos transporto priemonės.

0

Ką turėtų įsidėmėti kiekvienas vairuotojas ir kur dingsta automobiliai po vagysčių, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ aptaria draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė ir Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

