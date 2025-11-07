 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Ikea“ metų pelnas sumenko trečdaliu dėl išlaidų kainoms mažinti bei JAV muitų

2025-11-07 17:04 / šaltinis: BNS
2025-11-07 17:04

Švedijos baldų milžinė „Ikea“ penktadienį pranešė, kad jos 2024–2025 finansinių metų, pasibaigusių rugpjūtį, grynasis pelnas sumenko trečdaliu dėl išlaidų kainoms mažinti bei padidintų JAV muitų kompensavimui.

Švedijos baldų milžinė „Ikea“ penktadienį pranešė, kad jos 2024–2025 finansinių metų, pasibaigusių rugpjūtį, grynasis pelnas sumenko trečdaliu dėl išlaidų kainoms mažinti bei padidintų JAV muitų kompensavimui.

0

Anot pranešimo, grynasis pelnas sumažėjo 32 proc. iki 1,5 mlrd. eurų, pardavimų pajamoms didėjus 2,6 proc. iki 44,6 mlrd. eurų. Parduotuvių lankytojų padaugėjo 1,9 procento.

„Pajutome solidaus kainų sumažinimo poveikį“, – sakė holdingo bendrovės „Inter Ikea“ finansų direktorius Henrikas Elmas.

Per du praėjusius finansinius metus švedų bendrovė skyrė 2-3 mlrd. eurų, kad kainas sumažintų 10 proc. bei pritrauktų pirkėjų į savo parduotuves.

Anot H. Elmo, nors toks kainų apkarpymas buvo „labai didelis“, tokia prekybos politika padėjo pakeisti tendencijas ir padidinti pardavimų apimtis bei lankytojų skaičių parduotuvėse.

„Didesnės tiekimo išlaidos dėl JAV muitų padidinimo buvo kompensuotos iš dalies“, – nurodė „Inter Ikea“.

Šiaurės Amerikos rinka sudaro dešimtadalį „Ikea“ pardavimų.

Nuo 1943-ųjų veikianti „Ikea“ nekotiruojama jokioje vertybinių popierių biržoje, todėl neprivalo skelbti savo finansinių rezultatų. Kita vertus, po kaltinimų dėl nepakankamo finansinio skaidrumo bei mokesčių optimizavimo schemų, 2010-aisiais grupė pradėjo skelbti dalinius rezultatus.

