  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyventojų kaupikliams skiriama 7,8 mln. eurų paramos

2025-11-04 15:26 / šaltinis: BNS
2025-11-04 15:26

Saulės elektrines turintys ir elektros kaupimo įrenginius jau įsirengę gyventojai nuo lapkričio 11 dienos galės teikti paraiškas paramai. Jiems bus išdalyta iš viso 7,8 mln. eurų. 

Nuosava saulės elektrinė – kada įsirengti, kad ji neštų didžiausią naudą?

Saulės elektrines turintys ir elektros kaupimo įrenginius jau įsirengę gyventojai nuo lapkričio 11 dienos galės teikti paraiškas paramai. Jiems bus išdalyta iš viso 7,8 mln. eurų. 

Energetikos ministerija pranešė inicijavusi papildomą kvietimą. Jį administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

„Šis papildomas kvietimas sudarys galimybes žmonėms, kurie jau įsirengė kaupimo įrenginį iki rugsėjo 22 dienos, tačiau nespėjo pasinaudoti ankstesniu kvietimu, gauti paramą“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Paramos dydis išlieka toks pat, kaip ir anksčiau: 380 eurų už 1 kWh ličio geležies fosfato įrenginio talpos ir 314 eurų už 1 kWh ličio jonų įrenginio talpos. Maksimali paramos suma gali siekti atitinkamai 5,7 tūkst. ir 4,7 tūkst. eurų, o vienam objektui kompensuojama iki 15 kWh talpos.  

Kaip rugsėjį skelbė BNS, kaupikliams jau skirta 23,7 mln. eurų.

indeliai.lt

