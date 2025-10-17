Nepradelskite: vienam gyventojui skirs virš 5 tūkst. eurų

Energetikos ministerijos inicijuotas bandomasis paramos kvietimas bus paskelbtas spalio 23 dieną, pranešė ministerija.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog su šia nauja priemone saulės elektrines galės statytis žmonės, kurie anksčiau to negalėjo daryti, nes negavo ESO sąlygų.
„Siekiame, kad kuo daugiau žmonių galėtų (...) gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ją kaupti. Tikimės, kad ši nauja priemonė sulauks ypač tų gyventojų susidomėjimo, kurie iki šiol norėjo, bet neturėjo galimybės įsirengti saulės elektrinės dėl ESO ribojimų ar tūkstantinių sąskaitų už tinklo rekonstrukciją“, – pranešime sakė Ž. Vaičiūnas.
Vienam pareiškėjui – virš 5 tūkst. eurų
Pasak pranešimo, parama skirta gyventojams, nuo šių metų rugsėjo 1 dienos įsirengiantiems iki 5 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę ir iki 10 kWh talpos iki 1 kW galios kaupiklį. Bendra parama vienam pareiškėjui sieks 5012 eurų, o su ličio jonų kaupimo technologija – apie 4,5 tūkst. eurų.
Atskirai vien tik saulės elektrinė ar tik kaupimo įrenginys nebus finansuojami. Parama taip pat nebus skiriama, jeigu gyventojas įsirengs mažesnės galios elektrinę ar kaupiklį, tačiau jiems paliekama teisė savo lėšomis įsirengti didesnės galios ar talpos įrangą.
Parama galės pasinaudoti apie 1 tūkst. namų ūkių, o jei ši priemonė sulauks didelio susidomėjimo, ateityje būtų ieškoma papildomų finansavimo galimybių ir toliau tęsti šią priemonę, teigia ministerija.
5 kW galios elektrinių prijungimas vyks supaprastinta tvarka pagal ESO viešai paskelbtas tipines sąlygas ir pareiškėjams nereikės papildomai kreiptis į ESO.