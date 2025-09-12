1,5 km nuo saulės, vėjo elektrinių gyvenantiems žmonėms siūlomos didesnės kompensacijos

Pagal ją kompensacijos bus mokamos namų ūkiams, esantiems 1,5 km atstumu nuo veikiančių elektrinių, o ne 5 km, kaip yra dabar.
„Būtent tai užtikrins, kad labiausiai paveikti gyventojai gautų didesnę tiesioginę naudą ir nebeliktų absurdiškai mažų gamybos įmokos išmokėjimų. Šiuo metu dėl didelio atstumo, didelio gyventojų skaičiaus vienam gyventojui tenkanti gamybos įmokų suma gali būti 1 centas, kas, akivaizdu, neužtikrina pačios gamybos įmokos tikslo“, – Seime teigė pokyčius pristatydamas laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Jeigu, tarkime, vėjo elektrinė 4,5 megavato, tai pagal dabartinę tvarką gyventojas galėjo gauti, tarkime, du eurus, tai pagal pakeitimus gautų 80 ir 100 eurų“, – teigė ministras.
Ž. Vaičiūno skaičiavimais, šiemet šios įmokos suma sieks 800 tūkst. eurų, pernai gauta 300 tūkst. eurų.
Seimui ketvirtadienį pateiktos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos numato naują tokių įmokų administravimo tvarką.
Be to, siūloma išimtis, kad maži elektros gamintojai, kurių elektrinių įrengtoji galia siekia iki 100 kilovatų (kW), neprivalėtų mokėti tokios įmokos.
„Tada ta įmoka yra tokia maža, kad jos net neapsimoka skirstyti“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
Tuo metu Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas pareiškė, kad pataisos yra antikonstitucinės: „Daugiau sukuria imitavimą, kad bandoma rūpintis bendruomenių ar gyventojų interesais“.
„Siekiama užtikrinti sklandų ir skaidrų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įmokos administravimą ir kartu užtikrinti visuomenės teisėtus interesus“, – aiškino Ž. Vaičiūnas.
„Valstiečio“ Valiaus Ąžuolo teigimu, nustačius 1,5 km atstumą daug namų ūkių negaus kompensacijų, o bendruomenės jų negalės pasiimti, nes skundžiasi sudėtingomis taisyklėmis.
„Manau, kad nėra problemos, jeigu mes mažiname tų gyventojų dalį, kurie gauna iki cento“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Jei Seimas pataisas priims, jos įsigaliotų nuo 2026-ųjų sausio.
