Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

1,5 km nuo saulės, vėjo elektrinių gyvenantiems žmonėms siūlomos didesnės kompensacijos

2025-09-12 07:43 / šaltinis: BNS
2025-09-12 07:43

Seimui siūloma įtvirtinti žmonėms palankesnę įmokų, kurias moka saulės, vėjo ir kitų elektrinių vystytojai, paskirstymo gyventojams ar bendruomenėms tvarką. 

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

Seimui siūloma įtvirtinti žmonėms palankesnę įmokų, kurias moka saulės, vėjo ir kitų elektrinių vystytojai, paskirstymo gyventojams ar bendruomenėms tvarką. 

REKLAMA
0

Pagal ją kompensacijos bus mokamos namų ūkiams, esantiems 1,5 km atstumu nuo veikiančių elektrinių, o ne 5 km, kaip yra dabar.  

„Būtent tai užtikrins, kad labiausiai paveikti gyventojai gautų didesnę tiesioginę naudą ir nebeliktų absurdiškai mažų gamybos įmokos išmokėjimų. Šiuo metu dėl didelio atstumo, didelio gyventojų skaičiaus vienam gyventojui tenkanti gamybos įmokų suma gali būti 1 centas, kas, akivaizdu, neužtikrina pačios gamybos įmokos tikslo“, – Seime teigė pokyčius pristatydamas laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu, tarkime, vėjo elektrinė 4,5 megavato, tai pagal dabartinę tvarką gyventojas galėjo gauti, tarkime, du eurus, tai pagal pakeitimus gautų 80 ir 100 eurų“, – teigė ministras.   

REKLAMA
REKLAMA

Ž. Vaičiūno skaičiavimais, šiemet šios įmokos suma sieks 800 tūkst. eurų, pernai gauta 300 tūkst. eurų.

REKLAMA

Seimui ketvirtadienį pateiktos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos numato naują tokių įmokų administravimo tvarką. 

Be to, siūloma išimtis, kad maži elektros gamintojai, kurių elektrinių įrengtoji galia siekia iki 100 kilovatų (kW), neprivalėtų mokėti tokios įmokos. 

„Tada ta įmoka yra tokia maža, kad jos net neapsimoka skirstyti“, – sakė Ž. Vaičiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas pareiškė, kad pataisos yra antikonstitucinės: „Daugiau sukuria imitavimą, kad bandoma rūpintis bendruomenių ar gyventojų interesais“.

„Siekiama užtikrinti sklandų ir skaidrų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įmokos administravimą ir kartu užtikrinti visuomenės teisėtus interesus“, – aiškino Ž. Vaičiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Valstiečio“ Valiaus Ąžuolo teigimu, nustačius 1,5 km atstumą daug namų ūkių negaus kompensacijų, o bendruomenės jų negalės pasiimti, nes skundžiasi sudėtingomis taisyklėmis.  

„Manau, kad nėra problemos, jeigu mes mažiname tų gyventojų dalį, kurie gauna iki cento“, – teigė Ž. Vaičiūnas.  

Jei Seimas pataisas priims, jos įsigaliotų nuo 2026-ųjų sausio.   

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų